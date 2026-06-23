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Le directeur général de GameStop, Ryan Cohen, refuse une indemnité pour se concentrer sur le projet d'accord avec eBay
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 22:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2 à 4)

GameStop GME.N a annoncé mardi que son conseil d'administration avait accédé à la demande du directeur général Ryan Cohen de retirer sa proposition de prime de performance, alors que la société se concentre désormais sur l'acquisition potentielle d'eBay EBAY.O .

Ryan Cohen a déclaré qu’il souhaitait que la direction de l’entreprise se concentre pleinement sur les performances opérationnelles de GameStop et sur l’acquisition.

Cette prime, que le conseil d’administration avait approuvée en janvier, avait été décidée avant que GameStop ne se lance dans la poursuite d’eBay.

En mai, eBay avait rejeté une offre publique d'achat de 56 milliards de dollars émanant de GameStop, une société bien plus petite, en raison de doutes quant à son financement, qualifiant la proposition de “ni crédible ni attrayante”.

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