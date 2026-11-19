La banque d'investissement américaine a reçu Flemming Ørnskov, directeur général du spécialiste suisse des produits dermatologiques, lors d'un entretien informel au cours duquel il s'est montré optimiste quant à la croissance généralisée que la société continue d'afficher.

Jefferies explique que la direction du groupe reste en bonne voie pour le dépôt du dossier de Relfydess aux Etats-Unis au premier trimestre 2027. Il s'agit d'un traitement de médecine esthétique utilisé pour traiter temporairement les rides du visage. Son principe est comparable à celui du Botox, en bloquant temporairement les signaux nerveux responsables de la contraction des muscles, ce qui permet de lisser les rides.

Les analystes expliquent que la direction de Galderma a présenté 2026 comme une nouvelle année de croissance accélérée, grâce à une dynamique de plus en plus diversifiée entre les produits et les zones géographiques. L'année 2027 devrait marquer une nouvelle accélération en matière de lancements et d'expansion géographique, avec un potentiel de croissance significatif reposant simplement sur le déploiement des produits existants sur de nouveaux marchés.

En ce qui concerne la transition au poste de directeur financier, Jefferies la juge maîtrisée plutôt que perturbatrice. Pour rappel, au début du mois de novembre, Galderma a annoncé le départ de Luigi La Corte, pour saisir une nouvelle opportunité professionnelle, après seulement six mois à ce poste. La direction a indiqué viser un remplacement au cours du premier semestre 2027.

Enfin, Jefferies note que l'appétit pour les fusions-acquisitions demeure, en particulier dans les médicaments sur ordonnance (Rx) et l'esthétique injectable. L'entreprise continue d'évaluer des opportunités dans le segment Rx et reste particulièrement enthousiaste à l'égard de l'esthétique, notamment des produits injectables.

La recommandation de Jefferies reste à l'achat, avec une cible de cours de 220 francs suisses, soit un potentiel de hausse de 18%. Autour de 11h30, le titre Galderma recule légèrement de 0,24%, à 187,10 francs suisses.