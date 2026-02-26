 Aller au contenu principal
Le directeur général de Deutsche Telekom critique la révision des règles de l'UE en matière de télécommunications
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 12:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Deutsche Telekom DTEGn.DE , Timotheus Hoettges, a exprimé son mécontentement quant à la manière dont l'Union européenne gère la réforme des règles du secteur des télécommunications et a appelé à une plus grande déréglementation.

"Nous voyons de plus en plus de paperasserie, de plus en plus d'exigences", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse après la publication des résultats du quatrième trimestre de l'entreprise.

Après plusieurs mois de pression de la part des entreprises européennes de télécommunications, la Commission européenne a dévoilé en janvier une révision majeure des règles du secteur, connue sous le nom de Digital Networks Act (loi sur les réseaux numériques) .

La proposition permettrait aux opérateurs d'utiliser le spectre radio pour une durée illimitée, ce qui augmenterait la prévisibilité et favoriserait les investissements, selon la Commission.

Toutefois, elle n'a pas répondu à l'appel des opérateurs européens pour que les géants américains de la technologie tels que Google GOOGL.O , Netflix NFLX.O et Meta META.O paient une redevance de réseau en raison de leur trafic massif, optant pour un mécanisme de coopération volontaire.

