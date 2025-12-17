 Aller au contenu principal
Le directeur général de Coupang ne se présente pas à l'audition parlementaire sud-coréenne sur la violation de données
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 04:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le fondateur invoque sa résidence à l'étranger et ses engagements professionnels pour justifier son absence

*

Les législateurs accusent Bom Kim d'avoir enfreint la loi qui oblige les témoins à témoigner

(Ajout de détails sur la plainte, commentaires du chef de l'unité sud-coréenne dans les paragraphes 5, 8-10) par Hyunjoo Jin

Le fondateur de la société sud-coréenne Coupang CPNG.N ne s'est pas présenté à une audition parlementaire mercredi sur la violation massive des données du géant du commerce électronique, ce qui a suscité la colère des législateurs qui ont déclaré qu'ils le tiendraient pour responsable.

Le président-directeur général de Coupang Inc, Bom Kim, a refusé d'assister à l'audition, invoquant sa résidence à l'étranger et ses engagements en tant que dirigeant d'une entreprise mondiale opérant dans plus de 170 pays.

"L'affirmation du président Bom Kim selon laquelle il ne peut pas assister à l'audition parce qu'il voyage à l'étranger et qu'il est un directeur général international est, à mon avis, un acte qui se moque vraiment du public et qui désespère les investisseurs internationaux", a déclaré le législateur Choi Hyung-du.

"Même Mark Zuckerberg de Meta et Jeff Bezos d'Amazon, à la tête d'entreprises plus grandes que Coupang, n'ont pas refusé de se présenter aux audiences du Congrès", a-t-il ajouté.

Les législateurs ont annoncé qu'ils allaient déposer une plainte contre Bom Kim, l'accusant d'avoir enfreint une loi qui oblige les témoins à assister aux auditions et à se mettre à la disposition des enquêteurs. En vertu de cette loi, les personnes qui refusent de témoigner sont passibles d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement.

Les données personnelles de plus de 33 millions de clients de Coupang ont été divulguées lors d'une violation qui aurait commencé le 24 juin par des serveurs étrangers, bien que l'entreprise n'ait pas été informée du problème avant le 18 novembre.

Les actions de Coupang, cotées à New York, ont chuté de quelque 17 % depuis que la société a révélé la fuite dans son unité sud-coréenne à la fin du mois dernier.

Harold Rogers, directeur général par intérim de Coupang Corp, qui représente la grande majorité des revenus de l'entreprise en Corée du Sud, a remplacé Bom Kim lors des auditions.

"Je suis en communication avec notre conseil d'administration, y compris avec notre président", a déclaré Harold Rogers, tout en ajoutant que "c'est moi qui prends les décisions en Corée"

Harold Rogers a déclaré qu'en vertu des règles de la SEC des États-Unis, la violation n'était pas considérée comme une violation importante, car les informations divulguées ne sont pas considérées comme hautement sensibles. Il a ajouté que la violation n'enfreindrait pas la loi américaine sur la protection de la vie privée.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a depuis demandé que les sanctions soient renforcées en cas de négligence de la part d'une entreprise lors d'une violation de données. En vertu de la législation sud-coréenne actuelle, les entreprises qui ne mettent pas en œuvre des mesures adéquates de protection des données peuvent se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 3 % de leur chiffre d'affaires.

Cela pourrait représenter une amende de plus de 1 000 milliards de wons (680 millions de dollars) pour Coupang, qui a déclaré un chiffre d'affaires de 38 300 milliards de wons en 2024.

Valeurs associées

COUPANG RG-A
23,175 USD NYSE -4,73%
