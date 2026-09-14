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Le directeur général de Bank of America prévoit une baisse d'au moins 10 % des commissions de banque d'investissement au troisième trimestre
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 19:27
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America BAC.N prévoit que ses commissions de banque d'investissement chuteront pour s'établir entre 1,6 et 1,8 milliard de dollars au troisième trimestre, soit une baisse d'au moins 10 % par rapport aux 2 milliards de dollars enregistrés à la même période l'année précédente, a déclaré lundi son directeur général, Brian Moynihan.

"Nous constatons que le marché de la banque d'investissement dans son ensemble est en recul d'environ 10 %", a-t-il déclaré lors de la conférence mondiale sur les services financiers organisée par Barclays.

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