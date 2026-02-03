Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, considère Moltbook comme une mode probable, mais soutient la technologie qui le sous-tend

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a qualifié mardi le réseau social viral d'IA Moltbook de mode probable, mais il a déclaré que la technologie qui permet aux bots d'agir de manière autonome offrait un aperçu de l'avenir.

Sam Altman a tenu ces propos lors du Cisco AI Summit à San Francisco, alors que les leaders de la technologie s'exprimaient sur le site de type Reddit où des robots dotés d'une intelligence artificielle semblent échanger du code et raconter des ragots sur leurs propriétaires humains.

Le réseau a commencé comme une expérience de niche à la fin du mois dernier, mais il est devenu le centre d'un débat croissant sur la question de savoir à quel point les ordinateurs sont proches de posséder une intelligence semblable à celle des humains.

L'essor de Moltbook a également entraîné des risques. La société de cybersécurité Wiz a déclaré qu'une faille majeure avait exposé des données privées sur des milliers de personnes réelles.

Le site a été alimenté par un bot open-source, OpenClaw - anciennement connu sous le nom de Clawdbot ou Moltbot - que ses fans décrivent comme un assistant capable de gérer les courriels, de gérer les assureurs, de s'enregistrer pour les vols et d'effectuer une myriade d'autres tâches.

"Moltbook (est peut-être une mode passagère), mais OpenClaw ne l'est pas", a déclaré Sam Altman. "L'idée que le code est très puissant, mais que le code et l'utilisation généralisée de l'ordinateur sont encore beaucoup plus puissants, est là pour rester."

Sam Altman a également cité Codex, l'assistant de codage d'OpenAI alimenté par l'IA, qui a été utilisé par plus d'un million de développeurs le mois dernier, comme un outil doté d'une capacité similaire.

OpenAI a lancé lundi une application autonome pour Codex sur macOS d'Apple, dans le but de concurrencer plus directement des outils tels que Claude Code et Cursor, qui ont déclenché un boom du codage généré par l'IA, connu sous le nom de "vibe-coding".

L'essor du "vibe-coding" et la possibilité de créer des applications personnalisées à l'aide de cet outil ont également soulevé des questions quant à l'avenir de l'industrie du logiciel, les actions du secteur ayant chuté mardi après qu'Anthropic a lancé un plug-in juridique pour son chatbot Claude.

Sam Altman a toutefois déclaré que l'adoption de l'IA avait été plus lente que ce à quoi il s'attendait, malgré les cas d'utilisation de plus en plus nombreux, allant de la recherche médicale à l'écriture de logiciels.

"Je pense que j'étais tout simplement naïf et que je n'y ai pas réfléchi suffisamment. Et rétrospectivement, en regardant l'histoire, cela ne devrait pas être surprenant", a-t-il déclaré à propos du rythme de l'adoption de l'IA.