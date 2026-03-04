Le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, reconsidère le sort de la technologie de fabrication 18A du fabricant de puces, selon le directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général d'Intel INTC.O Lip-Bu Tan commence maintenant à reconnaître sa technologie de fabrication 18A comme une offre potentielle pour les clients externes après l'avoir reléguée à un usage essentiellement interne l'année dernière, a déclaré le directeur financier David Zinsner mercredi lors d'une conférence sur la technologie à San Francisco.