 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, reconsidère le sort de la technologie de fabrication 18A du fabricant de puces, selon le directeur financier
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 18:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général d'Intel INTC.O Lip-Bu Tan commence maintenant à reconnaître sa technologie de fabrication 18A comme une offre potentielle pour les clients externes après l'avoir reléguée à un usage essentiellement interne l'année dernière, a déclaré le directeur financier David Zinsner mercredi lors d'une conférence sur la technologie à San Francisco.

Valeurs associées

INTEL
45,7200 USD NASDAQ +6,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank