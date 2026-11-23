Le directeur général d'AWS (Amazon) affirme que c'est l'ingénierie, et non les « kill switches », qui est la clé de la sécurité de l'IA

La voie vers une IA plus sûre ne passe pas par un « bouton d’arrêt d’urgence », mais par la conception d’un meilleur piège à souris. Tel est le message délivré par Matt Garman, directeur général d’ AMZN.O , la division AWS d’Amazon, dans un billet de blog de 1 300 mots publié lundi, alors que les craintes liées aux agents rebelles continuent d'agiter le secteur.

“Nous avons appris que la confiance ne se construit pas en faisant des promesses sur nos intentions”, a écrit M. Garman. “Elle se construit en concevant des systèmes de manière à ce que les résultats soient contrôlés, quel que soit ce qui s’y déroule en interne. Ce principe s’applique directement à l’IA.”

Alors même qu’Anthropic a réalisé ce mois-ci une introduction en bourse record , les inquiétudes concernant la sécurité de l’IA et son impact social restent au premier plan. Les électeurs ont rejeté à une écrasante majorité le développement effréné des centres de données et ont repoussé les politiciens qui promettaient un déploiement accéléré de l’IA.

Plus tôt cette année, de nombreux chercheurs ont averti que le rythme de développement de l’IA constituait une menace existentielle pour l’humanité, alors que des rapports indiquaient que des essaims d’agents IA agissant de concert avaient réussi à pirater des systèmes informatiques et à contourner les dispositifs de sécurité intégrés.

Amazon avait auparavant appelé à des tests plus rigoureux en matière d’IA et déclaré que les laboratoires d’IA ne devraient publier des modèles que lorsqu’ils sont sûrs.

“Personne ne compte sur le frein de secours comme principale source de protection sur la route”, a déclaré M. Garman.

“Les freins principaux, la direction, la suspension et le système de navigation sont conçus pour fonctionner ensemble et assurer votre sécurité à chaque trajet, tandis que le frein de secours n’est là qu’en dernier recours. Les systèmes d’IA devraient être conçus de la même manière.”

M. Garman, qui supervise une grande partie du développement de l’IA chez Amazon ainsi que des infrastructures telles que les centres de données, a averti que le “battage médiatique” autour de la sécurité de l’IA pouvait détourner l’attention des dirigeants de leur mission: développer de meilleurs logiciels qui agissent de manière responsable. Il a indiqué que cela pourrait impliquer de suspendre la production de nouveaux modèles, même si d’autres les publient sans tests appropriés ou avec des mesures de sécurité insuffisantes.

“Tout au plus, un agent devrait hériter des autorisations de l’humain qui le pilote, et dans de nombreux cas, ses autorisations devraient être nettement plus restreintes que celles de cet humain”, a écrit M. Garman dans son article de blog.

M. Garman a également appelé les développeurs à soumettre à des tests de résistance ("stress tests") les contrôles qu’ils appliquent à leurs modèles d’IA, soulignant que les logiciels agissent parfois de manière inattendue. Il a ajouté que les laboratoires devraient également surveiller en permanence leurs modèles et prendre des mesures pour les empêcher d’agir en dehors des limites établies.

“Les organisations qui seront à la pointe de l’IA ne seront pas celles qui se contenteront d’utiliser les meilleurs modèles”, a déclaré M. Garman.

“Ce seront celles qui investiront également dans les meilleures pratiques d’ingénierie qui les entourent.”