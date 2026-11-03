Le directeur général d'Aramco déclare que l'entreprise étudie de nouvelles voies d'exportation et des capacités à l'étranger, et est prête à augmenter sa production

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Saudi Aramco 2222.SE étudie de nouvelles voies d'exportation et des capacités à l'étranger, notamment une extension éventuelle de son oléoduc Est-Ouest, a déclaré mardi le directeur général Amin Nasser dans un communiqué adressé à Reuters.

La société reste prête à augmenter rapidement sa production lorsque la situation l'exigera, a ajouté M. Nasser.

La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a réduit la production d'Aramco, mais la hausse des cours du pétrole a compensé cette baisse des volumes.

Aramco exporte du brut depuis ses terminaux orientaux du Golfe, son débouché traditionnel, ainsi que depuis ses terminaux occidentaux de la mer Rouge via l’oléoduc Est-Ouest.