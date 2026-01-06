Le directeur général d'AIG, Peter Zaffino, va démissionner et passer à la présidence exécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails et de contexte)
American International Group AIG.N a annoncé mardi que son directeur général Peter Zaffino quitterait ses fonctions en milieu d'année et deviendrait président exécutif du conseil d'administration.
Le groupe a nommé Eric Andersen, vétéran du secteur de l'assurance, au poste de président et directeur général élu, en remplacement de Peter Zaffino, à compter du 16 février.
Eric Andersen a récemment été membre du comité exécutif d'Aon AON.N et conseiller stratégique auprès du président-directeur général de la société.
