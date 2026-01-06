 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général d'AIG, Peter Zaffino, démissionnera pour devenir président exécutif du conseil d'administration
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le mandat de Peter Zaffino au paragraphe 2, d'éléments de contexte et d'informations générales tout au long du texte, et d'informations sur les actions au paragraphe 8)

Le géant de l'assurance American International Group AIG.N a annoncé mardi que le directeur général Peter Zaffino quitterait ses fonctions après juin et deviendrait président exécutif du conseil d'administration.

Peter Zaffino est reconnu pour avoir mené AIG à travers un redressement pluriannuel, inversant des années de pertes de souscription et offrant cinq années consécutives de rentabilité de souscription de 2021 à 2025.

AIG a passé des années à lutter pour retrouver son équilibre après qu'un plan de sauvetage de 182 milliards de dollars de la part des contribuables américains en 2008 a permis d'éviter l'effondrement de l'assureur pendant la crise financière.

Depuis qu'il est devenu directeur général en mars 2021, il a cédé des actifs non essentiels, intégré l'IA générative dans les opérations et investi dans des efforts de modernisation dans l'ensemble de l'entreprise.

Les actions d'AIG ont grimpé de plus de 85 % pendant le mandat de Peter Zaffino.

"La vision de Peter, son dévouement infatigable et son exécution ciblée au laser ont fondamentalement remodelé AIG, rétablissant sa réputation de leader mondial", a déclaré John Rice, le principal administrateur indépendant d'AIG, dans un communiqué.

La société a nommé Eric Andersen, vétéran du secteur de l'assurance, au poste de président et directeur général élu, à compter du 16 février.

L'action a baissé de près de 5 % avant la mise sur le marché.

Eric Andersen a récemment été membre du comité exécutif d'Aon AON.N et conseiller stratégique du président-directeur général de la société.

Il a également été président du courtier en assurance de 2020 à 2025, et a fait passer sa valeur de marché de 35 à 85 milliards de dollars.

Eric Andersen devrait assumer le rôle de directeur général et rejoindre le conseil d'administration après le 1er juin, a déclaré AIG.

Valeurs associées

AMERICAN INTL GR
84,420 USD NYSE 0,00%
AON-A
351,355 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Londres : chutes de neige alors qu'une vague de froid frappe le Royaume-Uni
    Londres : chutes de neige alors qu'une vague de froid frappe le Royaume-Uni
    information fournie par AFP Video 06.01.2026 15:42 

    De la neige tombe sur le centre de Londres alors qu'une vague de froid frappe le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, les températures sont descendues jusqu'à -10,9°C à Shap, dans le nord-est de l'Angleterre et la couche de neige a atteint 52 cm à Tomintoul dans le nord ... Lire la suite

  • La neige recouvre le Peak District au Royaume-Uni
    La neige recouvre le Peak District au Royaume-Uni
    information fournie par AFP Video 06.01.2026 15:41 

    Une couche de neige recouvrait mardi le Peak District, dans la campagne du Derbyshire, alors que l'agence météorologique britannique Met Office émet des alertes jaunes pour la neige et le verglas, indiquant que les communautés rurales pourraient être coupées du ... Lire la suite

  • valneva laboratoire 1 (crédit photo : Groupe Valneva / )
    Valneva entouré avec des propos de broker
    information fournie par Zonebourse 06.01.2026 15:30 

    Valneva bondit de près de 10%, sur fond de propos favorables de Stifel qui réaffirme sa recommandation "achat" avec un objectif de cours rehaussé de 9,5 à 10 euros, dans l'attente des résultats d'une étude de phase III pour VLA15 dans Lyme. "Le vaccin bénéficie ... Lire la suite

  • bourse dollar us (Crédits: Adobe Stock)
    La mainmise de Trump sur le pétrole vénézuélien relance le débat sur le "pétrodollar"
    information fournie par Reuters 06.01.2026 15:01 

    par Jamie McGeever La capture et l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis samedi dernier ont probablement été motivées par de nombreuses raisons, mais un facteur peu discuté pourrait être les préoccupations de la Maison Blanche concernant ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank