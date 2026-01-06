Le directeur général d'AIG, Peter Zaffino, démissionnera pour devenir président exécutif du conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le mandat de Peter Zaffino au paragraphe 2, d'éléments de contexte et d'informations générales tout au long du texte, et d'informations sur les actions au paragraphe 8)

Le géant de l'assurance American International Group AIG.N a annoncé mardi que le directeur général Peter Zaffino quitterait ses fonctions après juin et deviendrait président exécutif du conseil d'administration.

Peter Zaffino est reconnu pour avoir mené AIG à travers un redressement pluriannuel, inversant des années de pertes de souscription et offrant cinq années consécutives de rentabilité de souscription de 2021 à 2025.

AIG a passé des années à lutter pour retrouver son équilibre après qu'un plan de sauvetage de 182 milliards de dollars de la part des contribuables américains en 2008 a permis d'éviter l'effondrement de l'assureur pendant la crise financière.

Depuis qu'il est devenu directeur général en mars 2021, il a cédé des actifs non essentiels, intégré l'IA générative dans les opérations et investi dans des efforts de modernisation dans l'ensemble de l'entreprise.

Les actions d'AIG ont grimpé de plus de 85 % pendant le mandat de Peter Zaffino.

"La vision de Peter, son dévouement infatigable et son exécution ciblée au laser ont fondamentalement remodelé AIG, rétablissant sa réputation de leader mondial", a déclaré John Rice, le principal administrateur indépendant d'AIG, dans un communiqué.

La société a nommé Eric Andersen, vétéran du secteur de l'assurance, au poste de président et directeur général élu, à compter du 16 février.

L'action a baissé de près de 5 % avant la mise sur le marché.

Eric Andersen a récemment été membre du comité exécutif d'Aon AON.N et conseiller stratégique du président-directeur général de la société.

Il a également été président du courtier en assurance de 2020 à 2025, et a fait passer sa valeur de marché de 35 à 85 milliards de dollars.

Eric Andersen devrait assumer le rôle de directeur général et rejoindre le conseil d'administration après le 1er juin, a déclaré AIG.