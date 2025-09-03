Le directeur financier de xAI démissionne, selon le WSJ

Le directeur financier de xAI d'Elon Musk, Mike Liberatore, a quitté la startup d'intelligence artificielle après seulement quelques mois de travail, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Liberatore était directeur financier depuis avril et a quitté son poste vers la fin du mois de juillet, selon le rapport. Les raisons de son départ n'ont pas pu être connues.

xAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le départ de Mike Liberatore fait suite à celui d'Igor Babuschkin, cofondateur de xAI, qui a quitté l'entreprise en août pour lancer une société d'investissement spécialisée dans la recherche sur la sécurité de l'IA .