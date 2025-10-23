Le directeur financier de l'unité Optum de UnitedHealth quitte l'entreprise dans le cadre du dernier remaniement de la direction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec de nouvelles sources d'information, ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 4 et 7) par Sriparna Roy

Le directeur financier de l'unité Optum de UnitedHealth Group UNH.N , Roger Connor, a quitté ses fonctions après moins de six mois, ce qui constitue le dernier changement de direction au sein du géant de la santé.

Ben Eklo, cadre financier de longue date au sein de l'entreprise, succédera à Roger Connor à compter du 1er novembre, a déclaré jeudi un porte-parole de l'entreprise.

Ce dernier départ fait suite aux efforts du directeur général de UnitedHealth, Stephen Hemsley, pour redresser l'entreprise après plusieurs revers, notamment son premier manque à gagner en plus de dix ans au cours du premier trimestre.

Andrew Witty a brusquement quitté son poste de directeur général du conglomérat de soins de santé en mai.

Connor, qui avait été nommé directeur financier de l'unité de services de santé Optum en mai, quitte son poste pour retourner au Royaume-Uni.

L'unité Optum comprend l'activité de gestion des prestations pharmaceutiques de la société, un vaste portefeuille de cliniques médicales et de programmes de soins à domicile, ainsi qu'une unité de données et de technologie.

Au cours des derniers mois, la société a nommé Wayne DeVeydt comme nouveau directeur financier, ainsi que Patrick Conway comme nouveau directeur général d'Optum.

Bloomberg News a rapporté ce développement plus tôt dans la journée.