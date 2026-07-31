Le directeur de Meta Inde mis en cause dans une affaire liée à des vidéos Facebook visant Modi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, des informations de fond et du contexte à partir du paragraphe 3) par Munsif Vengattil

La police de la ville d'Hyderabad, dans le sud de l'Inde, a ouvert une enquête contre le directeur de Meta India suite à la publication de plusieurs vidéos sur la plateforme Facebook de l'entreprise, qui présentaient le Premier ministre Narendra Modi sous un « jour injurieux », a déclaré vendredi un haut responsable de la police .

La police s'apprête à envoyer une notification à Meta Platforms META.O concernant cette affaire, qui n'avait pas encore été émise vendredi, a déclaré V Aravind Babu, commissaire adjoint chargé de la lutte contre la cybercriminalité à Hyderabad.

Meta n’a pas immédiatement répondu vendredi aux demandes de commentaires de Reuters.

Cette affaire s’ajoute à une série de tensions entre Meta et le gouvernement de Modi concernant des contenus liés au Premier ministre. Le ministère indien des Technologies de l’information a convoqué cette semaine des dirigeants de Meta après que Facebook eut brièvement restreint l’accès à une publication de Modi la semaine dernière; un haut responsable a déclaré que le gouvernement souhaitait que Meta s’explique sur cette affaire au plus haut niveau.

Un porte-parole de Meta avait alors déclaré que la publication, la première dans laquelle M. Modi abordait les manifestations étudiantes massives qui avaient contraint le ministre de l’Éducation à démissionner , avait été bloquée par inadvertance.

Ces dernières semaines, Modi a également fait l’objet d’une avalanche de critiques, de blagues et de moqueries en ligne de la part des manifestants.

L’Inde est le plus grand marché de Facebook en termes d’utilisateurs.