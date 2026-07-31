 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur de Meta Inde mis en cause dans une affaire liée à des vidéos Facebook visant Modi
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 09:47
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, des informations de fond et du contexte à partir du paragraphe 3) par Munsif Vengattil

La police de la ville d'Hyderabad, dans le sud de l'Inde, a ouvert une enquête contre le directeur de Meta India suite à la publication de plusieurs vidéos sur la plateforme Facebook de l'entreprise, qui présentaient le Premier ministre Narendra Modi sous un « jour injurieux », a déclaré vendredi un haut responsable de la police .

La police s'apprête à envoyer une notification à Meta Platforms META.O concernant cette affaire, qui n'avait pas encore été émise vendredi, a déclaré V Aravind Babu, commissaire adjoint chargé de la lutte contre la cybercriminalité à Hyderabad.

Meta n’a pas immédiatement répondu vendredi aux demandes de commentaires de Reuters.

Cette affaire s’ajoute à une série de tensions entre Meta et le gouvernement de Modi concernant des contenus liés au Premier ministre. Le ministère indien des Technologies de l’information a convoqué cette semaine des dirigeants de Meta après que Facebook eut brièvement restreint l’accès à une publication de Modi la semaine dernière; un haut responsable a déclaré que le gouvernement souhaitait que Meta s’explique sur cette affaire au plus haut niveau.

Un porte-parole de Meta avait alors déclaré que la publication, la première dans laquelle M. Modi abordait les manifestations étudiantes massives qui avaient contraint le ministre de l’Éducation à démissionner , avait été bloquée par inadvertance.

Ces dernières semaines, Modi a également fait l’objet d’une avalanche de critiques, de blagues et de moqueries en ligne de la part des manifestants.

L’Inde est le plus grand marché de Facebook en termes d’utilisateurs.

Valeurs associées

META PLATFORMS
539,0300 USD NASDAQ -7,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,24 +2,48%
CAC 40
8 566,53 +0,95%
WORLDLINE
11,844 +18,80%
Pétrole Brent
88,28 -1,31%
CREDIT AGRICOLE SA
19,41 +3,33%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank