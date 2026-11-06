Le directeur de la FAA américaine va témoigner au sujet de la refonte du système de gestion du trafic aérien, d'un montant de 12,5 milliards de dollars

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(Ajoute des précisions dans les paragraphes 3 à 10)

* L'administration Trump sollicite 30 milliards de dollars supplémentaires pour des tours de contrôle, des logiciels, des mises à niveau numériques et des infrastructures aéroportuaires

* La FAA prévoit de remplacer les disquettes dans plus de 400 sites d’ici fin 2028

* Un rapport gouvernemental indique que le Congrès doit approuver des crédits supplémentaires pour mener à bien la première phase du programme

par David Shepardson

Le directeur de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) témoignera la semaine prochaine devant une commission de la Chambre des représentants au sujet du programme de 12,5 milliards de dollars visant à moderniser le système américain de contrôle du trafic aérien, qui commence à montrer des signes de vieillissement, ont indiqué vendredi des assistants du Congrès.

L’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, fera mardi le point devant la commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants sur les progrès réalisés et les défis à relever dans le cadre du remplacement des équipements obsolètes, tels que les lignes de télécommunication en cuivre, les disquettes et les bandes de papier utilisées pour suivre les avions.

En juin 2025, le Congrès avait approuvé une enveloppe de 12,5 milliards de dollars sur cinq ans pour la réforme du contrôle aérien, mais l’administration Trump souhaite obtenir 30 milliards de dollars supplémentaires pour les tours de contrôle, les logiciels et les mises à niveau numériques, ainsi que pour l’amélioration des infrastructures aéroportuaires.

On ignore si le Congrès approuvera des crédits supplémentaires cette année. Les démocrates devraient prendre le contrôle en janvier après leurs larges victoires lors des élections de mi-mandat de cette semaine.

Les grandes compagnies aériennes, notamment American Airlines, Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et Southwest Airlines LUV.N , soutiennent fermement la proposition de l’administration Trump portant sur 30 milliards de dollars.

DES FONDS SUPPLÉMENTAIRES SONT NÉCESSAIRES

Un rapport gouvernemental récent indique que le Congrès doit approuver des crédits supplémentaires ne serait-ce que pour achever la première phase du programme de contrôle du trafic aérien, et que la FAA a besoin d’une estimation plus précise du coût d’exploitation du nouveau système.

La FAA s'appuie sur des systèmes de télécommunications qu'elle s'empresse de remplacer, ainsi que sur des ordinateurs Compaq vieux de plusieurs décennies et des pièces de rechange achetées sur eBay. Les États-Unis possèdent l'espace aérien le plus complexe au monde et font face à une pénurie de plusieurs milliers de contrôleurs aériens.

La FAA a annoncé jeudi qu’elle remplacerait d’ici fin 2028 les disquettes obsolètes utilisées pour les données météorologiques et autres informations critiques dans plus de 400 centres de contrôle aérien à travers le pays.

En septembre, des milliers de vols américains ont été retardés ou annulés en raison d’une double défaillance d’un circuit dans un centre de contrôle aérien de Philadelphie et de la coupure accidentelle d’un câble à fibre optique dans le New Jersey par une équipe de chantier.

La FAA s’efforce également depuis des années de mettre fin d’ici 2028 à une pratique vieille de plusieurs décennies et depuis longtemps tournée en dérision, consistant pour les contrôleurs aériens à utiliser des fiches de vol papier pour suivre les avions. Au total, 27 grands aéroports ont déjà supprimé ces fiches papier.