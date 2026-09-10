Le directeur de la FAA américaine rencontre les directeurs généraux des compagnies aériennes pour discuter d'un plan visant à réduire les retards de vol

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Le directeur de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a rencontré jeudi les directeurs généraux des principales compagnies aériennes américaines de transport de passagers afin de discuter du projet de l’agence visant à utiliser des logiciels de pointe pour repenser la planification des vols et améliorer ainsi la gestion de ceux-ci.

Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a rencontré les dirigeants d'American Airlines AAL.O , d'United Airlines

UAL.O , de Delta Air Lines DAL.N , de Southwest Airlines

LUV.N et d'autres compagnies, afin de discuter du projet de l'agence visant à commencer à déployer, au plus tard ce mois-ci, le système baptisé SMART.