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Le directeur de la FAA américaine rencontre les directeurs généraux des compagnies aériennes pour discuter d'un plan visant à réduire les retards de vol
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 18:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a rencontré jeudi les directeurs généraux des principales compagnies aériennes américaines de transport de passagers afin de discuter du projet de l’agence visant à utiliser des logiciels de pointe pour repenser la planification des vols et améliorer ainsi la gestion de ceux-ci.

Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a rencontré les dirigeants d'American Airlines AAL.O , d'United Airlines

UAL.O , de Delta Air Lines DAL.N , de Southwest Airlines

LUV.N et d'autres compagnies, afin de discuter du projet de l'agence visant à commencer à déployer, au plus tard ce mois-ci, le système baptisé SMART.

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