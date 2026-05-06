Le directeur de la FAA américaine devra répondre aux questions des législateurs après que l'agence a été mise en cause dans une collision aérienne mortelle

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Le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) devra répondre à des questions au Capitole le 19 mai, après qu'un rapport a révélé que des défaillances systémiques au sein de l'agence avaient conduit à une collision en vol dévastatrice qui a coûté la vie à 67 personnes l'année dernière. La collision, survenue en janvier 2025 entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée près de l'aéroport national Ronald Reagan de Washington, a constitué la catastrophe aérienne la plus meurtrière aux États-Unis depuis plus de deux décennies. L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, comparaîtra devant une sous-commission sénatoriale chargée de l'aviation pour répondre à des questions concernant les efforts déployés par l'agence pour donner suite à une série de recommandations du NTSB.