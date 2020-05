Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le directeur de l'OMC sur le départ - source Reuters • 14/05/2020 à 11:11









(Actualisé avec source à Genève, réunion) GENEVE/BRUXELLES, 14 mai (Reuters) - Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Roberto Azevedo, prévoit de quitter ses fonctions avant la fin de son mandat en 2021, a-t-on appris jeudi de source informée à Genève. Roberto Azevedo a convoqué une réunion jeudi après-midi (14h00 GMT) avec les chefs de délégation des 164 pays membres de l'organisation, dont l'ordre du jour sera consacré à des "questions administratives pressantes". La nouvelle d'une probable démission d'Azevedo avant son terme avait été annoncée mercredi soir par l'agence Bloomberg, citant quatre personnes au fait de la question. En poste depuis septembre 2013, Azevedo, qui est âgé de 62 ans, a obtenu un second mandat de quatre ans en septembre 2017. L'OMC n'a pas souhaité faire de commentaire avant la réunion. (Emma Farge et Philip Blenkinsop, avec Aishawarya Nair à Bangalore; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse)

