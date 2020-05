Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le directeur de l'OMC quittera ses fonctions un an avant la fin de son mandat Reuters • 14/05/2020 à 19:40









(.) GENEVE/BRUXELLES, 14 mai (Reuters) - Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) quittera ses fonctions en août, un an avant la fin de son mandat, a-t-il annoncé jeudi. Roberto Azevedo, Brésilien âgé de 62 ans, occupe le poste depuis septembre 2013 et a obtenu un second mandat de quatre ans en septembre 2017. Dans un texte rédigé à l'attention des membres de l'OMC, il évoque d'une décision personnelle prise dans l'intérêt de l'organisation et assure qu'elle est sans rapport avec sa santé ou ses ambitions politiques. "Alors que les membres commencent à adapter le programme de l'OMC aux nouvelles réalités post-COVID, mieux vaut qu'il le fassent avec un nouveau directeur général", a-t-il déclaré dans l'après-midi lors d'une réunion en visioconférence. (Emma Farge et Philip Blenkinsop, avec Aishawarya Nair à Bangalore; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse)

