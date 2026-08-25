Le directeur d'Instagram, Mosseri, nie avoir encouragé la suppression des risques liés aux réseaux sociaux pour les enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du témoignage du directeur d'Instagram, paragraphes 1 et 6 à 10)

* Les États affirment que Meta pourrait se voir infliger près de 200 milliards de dollars (XX milliards d'euros) d'amendes civiles

* Le juge décidera de la responsabilité, des sanctions et des éventuelles modifications à apporter à Facebook et Instagram

* Le procès devrait se poursuivre pendant une grande partie du mois de septembre devant le tribunal fédéral d’Oakland

par Greg Bensinger, Diana Novak Jones et Jonathan Stempel

Le dirigeant d'Instagram a nié avoir encouragé ses employés ou avoir eu connaissance d'une politique d'entreprise visant à dissimuler au public des informations négatives, lors de son témoignage mardi dans le cadre d'un procès visant à déterminer si Meta Platforms META.O avait conçu Instagram et Facebook pour rendre les enfants dépendants sans se soucier suffisamment de leur sécurité.

Adam Mosseri, à la tête d’Instagram depuis 2018, est un témoin clé dans le procès intenté par 29 États américains, dans ce que les experts qualifient de plus grand test juridique à ce jour concernant les effets des réseaux sociaux sur les jeunes utilisateurs.

Quatre de ces États — la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey — ont accusé Meta d’avoir conçu ses plateformes pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants, alimentant ainsi l’anxiété, la dépression, voire le suicide, tout en induisant les consommateurs en erreur quant à leur sécurité.

Les 29 États affirment que Meta a enfreint la loi fédérale en collectant et en utilisant de manière abusive les données personnelles d’enfants de moins de 13 ans lors de leur utilisation de ses plateformes.

Les États ont indiqué qu’ils pourraient réclamer près de 200 milliards de dollars (XX milliards d'euros) de sanctions civiles.

Au quatrième jour du procès, Mosseri a rejeté une allégation de Jason Slothouber, avocat du Colorado, selon laquelle il aurait eu connaissance d’une prétendue politique de Meta consistant à demander à des avocats d’examiner les présentations internes afin d’en supprimer certaines informations ou de le mettre à l’abri de tout problème.

Mosseri a déclaré qu’il était important pour le public que toute information provenant d’Instagram concernant la sécurité des enfants soit de grande qualité et étayée par des experts.

“Je n’essaie pas d’encourager mon équipe à cacher quoi que ce soit”, a déclaré Mosseri. “Je veux comprendre comment les choses fonctionnent. Je ne me souviens pas avoir jamais encouragé qui que ce soit à me fournir moins d’informations.” Mosseri a également indiqué qu’Instagram faisait preuve d’une plus grande prudence concernant les recherches sensibles depuis la fuite, en 2021, des “Facebook Files” par Frances Haugen, une lanceuse d’alerte qui a affirmé que Meta savait que ses produits étaient dangereux pour les enfants mais n’avait rien fait afin de maximiser ses profits. Meta a limité l’accès aux recherches sensibles concernant les adolescents à une seule équipe, a précisé Mosseri.

“Nous n’avons plus accordé d’accès aux personnes qui ne travaillaient pas sur ces projets.”

Meta a rejeté les accusations selon lesquelles l’entreprise cherchait à rendre les enfants dépendants dans un but lucratif, et a déclaré que ses recherches ne montraient aucun lien clair entre l’utilisation des réseaux sociaux par les adolescents et une détérioration de leur bien-être.

LE RESPONSABLE DE LA CONCEPTION RÉVÈLE LA SUPPRESSION DE DONNÉES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Le procès devant le tribunal fédéral d’Oakland, en Californie, devrait se poursuivre pendant une grande partie du mois de septembre.

Les jurés devraient rendre un verdict consultatif. La juge fédérale américaine Yvonne Gonzalez Rogers décidera si Meta est responsable et, le cas échéant, déterminera les sanctions civiles éventuelles ainsi que les changements à apporter à Facebook et Instagram.

Avant le témoignage de Mosseri, le directeur de la conception des produits d’Instagram, Francesco Fogu, a témoigné au sujet d’une présentation sur la sécurité des adolescents que son équipe avait préparée en 2023 à l’intention de la direction d’Instagram.

Interrogé par Slothouber, Fogu a reconnu que des données avaient été supprimées d’une diapositive montrant que les adolescents utilisant Instagram étaient exposés 1,5 fois plus souvent à des contenus liés au harcèlement, au suicide, à la haine, à la nudité et à la violence que les utilisateurs adultes.

Il a également déclaré qu’Instagram savait que moins de personnes utiliseraient sa fonctionnalité “Faire une pause” si celle-ci n’était pas activée par défaut. En février, Mosseri a témoigné lors d’un procès à Los Angeles au cours duquel un jury a condamné Meta et Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) à verser 6 millions de dollars (XX millions d'euros) à une jeune femme de 20 ans qui affirmait être devenue dépendante d’Instagram et de YouTube dès son enfance. Les jurés ont estimé que Meta et Google avaient fait preuve de négligence dans la conception de leurs plateformes.

Mosseri a réfuté les allégations selon lesquelles Instagram ne se souciait pas de la sécurité des enfants et a défendu ses choix de conception face aux accusations formulées par des initiés de l’entreprise, qui estimaient que ses fonctionnalités étaient néfastes.

Il a déclaré que les produits et les politiques d’Instagram évoluaient, et que “nous essayons de nous concentrer sur les enjeux les plus importants”. Au début du mois, un juge du Nouveau-Mexique a condamné Meta à verser 567 millions de dollars (XX millions d'euros) pour prendre en charge la santé mentale des adolescents, après que le procureur général de cet État eut qualifié ses plateformes de “nuisance publique”. Le Tennessee a également engagé une action en justice contre Meta , invoquant des griefs similaires concernant Instagram, dans le cadre d’un procès en cours à Nashville.