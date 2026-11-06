Le diffuseur britannique Sky affirme avoir reçu une menace pour sa sécurité

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La chaîne britannique Sky a déclaré vendredi avoir reçu une menace pour sa sécurité, quelques heures après que la chaîne irlandaise RTE a évacué ses locaux à la suite d'une alerte à la bombe.