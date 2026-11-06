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Le diffuseur britannique Sky affirme avoir reçu une menace pour sa sécurité
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 13:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chaîne britannique Sky a déclaré vendredi avoir reçu une menace pour sa sécurité, quelques heures après que la chaîne irlandaise RTE a évacué ses locaux à la suite d'une alerte à la bombe.

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