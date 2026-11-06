 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le diffuseur britannique Sky a reçu une menace pour sa sécurité, alors que des alertes se multiplient à travers l'Europe
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 13:56

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifications apportées à la source au paragraphe 2)

La chaîne britannique Sky a déclaré vendredi avoir reçu une menace pour sa sécurité, quelques heures après que la chaîne irlandaise RTE eut évacué ses locaux à la suite d’une alerte à la bombe, et alors qu’une vague d’alertes à la bombe a perturbé les vols européens cette semaine.

« Sky fait partie des nombreux médias à avoir reçu une menace pour la sécurité », a déclaré dans un communiqué un porte-parole de Sky, filiale de Comcast.

« Nous avons procédé à une évaluation de la sécurité et signalé l’incident aux autorités compétentes. La sécurité et la sûreté de nos collaborateurs sont notre priorité absolue, et nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités pour garantir la sécurité de notre personnel et de nos activités. Il ne serait pas approprié de faire d’autres commentaires pour l’instant. »

Valeurs associées

COMCAST
24,9500 USD NASDAQ +0,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 065,86 -1,70%
SOITEC
95,68 +4,41%
Pétrole Brent
98,32 -1,01%
BIOPHYTIS
0,0401 -0,25%
2CRSI
16,59 +2,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank