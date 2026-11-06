Le diffuseur britannique Sky a reçu une menace pour sa sécurité, alors que des alertes se multiplient à travers l'Europe

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(Modifications apportées à la source au paragraphe 2)

La chaîne britannique Sky a déclaré vendredi avoir reçu une menace pour sa sécurité, quelques heures après que la chaîne irlandaise RTE eut évacué ses locaux à la suite d’une alerte à la bombe, et alors qu’une vague d’alertes à la bombe a perturbé les vols européens cette semaine.

« Sky fait partie des nombreux médias à avoir reçu une menace pour la sécurité », a déclaré dans un communiqué un porte-parole de Sky, filiale de Comcast.

« Nous avons procédé à une évaluation de la sécurité et signalé l’incident aux autorités compétentes. La sécurité et la sûreté de nos collaborateurs sont notre priorité absolue, et nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités pour garantir la sécurité de notre personnel et de nos activités. Il ne serait pas approprié de faire d’autres commentaires pour l’instant. »