Le diamant a rebondi de 30% en un an

(AOF) - L'indice du prix du diamant brut mesuré par le bureau d'études Paul Zimnisky, la référence du secteur, affiche un bond de 30% depuis un an à 159 points. Après une chute causée par la pandémie, le marché du diamant brille de nouveau grâce au rebond des ventes dans les boutiques et sur Internet aussi bien en Chine qu'aux Etats-Unis. Preuve de cette embellie, De Beers, l'un des principaux producteurs, a relevé de 10% le prix de ses diamants bruts d'une valeur supérieure à 2 carats (0,4 gramme).

