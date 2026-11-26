Le DG de la marque Alpine sur le départ pour "raisons personnelles"

Le directeur général de la marque Alpine, propriété du groupe Renault RENA.PA , quittera la compagnie le 4 décembre pour des "raisons personnelles", a déclaré jeudi un porte-parole.

Capucine Lorenzi, directrice des opérations d'Alpine, va assurer l'intérim à la direction générale du groupe à compter du 1er décembre, et ce jusqu'à nouvel ordre, a-t-il précisé.

(Gilles Guillaume, rédigé par Jean Terzian)