Le directeur général de la marque Alpine, propriété du groupe Renault RENA.PA , quittera la compagnie le 4 décembre pour des "raisons personnelles", a déclaré jeudi un porte-parole.
Capucine Lorenzi, directrice des opérations d'Alpine, va assurer l'intérim à la direction générale du groupe à compter du 1er décembre, et ce jusqu'à nouvel ordre, a-t-il précisé.
(Gilles Guillaume, rédigé par Jean Terzian)
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