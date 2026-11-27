Le DG de la marque Alpine sur le départ pour "raisons personnelles"

Le constructeur automobile français Renault présente sa nouvelle stratégie à Guyancourt

PARIS, 26 novembre (Reuters) - ‌Le directeur général d'Alpine, ​la marque sportive de Renault Group , Philippe Krief, quittera ​le groupe au losange le 4 ​décembre pour ⁠des "raisons personnelles", a déclaré jeudi ‌un porte-parole.

Capucine Lorenzi, directrice des opérations d'Alpine, va ​assurer ‌l'intérim à la direction ⁠générale de la marque à compter du 1er décembre, ⁠et ‌ce jusqu'à nouvel ordre, ⁠a-t-il précisé.

Philippe Krief dirigeait ‌Alpine depuis 2023.

Son ⁠départ intervient en plein travail ⁠sur ‌la future A110, modèle emblématique ​de ‌la marque et troisième génération de la berlinette ​sportive des origines. La voiture, basée ⁠sur une toute nouvelle plateforme, APP, et proposée cette fois en motorisation 100% électrique, doit être dévoilée l'an ​prochain.

(Gilles Guillaume)