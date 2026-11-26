Le DG de la marque Alpine sur le départ pour "raisons personnelles"

Le directeur général d'Alpine , la marque sportive de Renault G roup RENA.PA , Philippe Krief, quittera le groupe au losange le 4 décembre pour des "raisons personnelles", a déclaré jeudi un porte-parole.

Capucine Lorenzi, directrice des opérations d'Alpine, va assurer l'intérim à la direction générale de la marque à compter du 1er décembre, et ce jusqu'à nouvel ordre, a-t-il précisé.

P hilippe Krief dirigeait Alpine depuis 2023.

Son départ intervient en plein travail sur la future A110, modèle emblématique de la marque et troisième génération de la berlinette sportive des origines. La voiture, basée sur une toute nouvelle plateforme, APP, et proposée cette fois en motorisation 100% électrique, doit être dévoilée l'an prochain.

(Gilles Guillaume)