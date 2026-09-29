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Le DG de la division avions commerciaux d'Airbus "très confiant" dans l'objectif de livraisons pour 2026
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 17:45

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Lars Wagner, directeur général de la division avions commerciaux d'Airbus

AIR.PA , s'est montré "très confiant" mardi au sujet de la capacité de l'avionneur européen d'atteindre son objectif de 870 livraisons pour 2026, malgré un contretemps industriel.

"Je suis très confiant" a-t-il déclaré à ce sujet et ce en dépit d'un contretemps industriel suite à un problème de qualité affectant l'A321neo.

(Tim Hepher, Version française Benoit Van Overstraeten)

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