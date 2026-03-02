Le département d'État adopte le chatbot OpenAI alors que les agences américaines commencent à abandonner Anthropic

Le département du Trésor, le département d'État et l'agence fédérale du logement mettent fin à toute utilisation des produits Anthropic, le département d'État indiquant qu'il passera à son rival OpenAI, après que le président Donald Trump a ordonné aux agences gouvernementales de se débarrasser de la technologie d'Anthropic, y compris de sa plateforme Claude.

Vendredi, Donald Trump a ordonné au gouvernement de cesser de travailler avec Anthropic , et le Pentagone a annoncé qu'il déclarerait la startup d'IA comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement, portant ainsi un coup majeur au laboratoire d'intelligence artificielle après une épreuve de force sur les garde-fous technologiques.

Le département du Trésor met fin à toute utilisation des produits d'Anthropic, y compris Claude, a déclaré le secrétaire Scott Bessent dans un message sur X lundi.

William Pulte, le directeur de l'Agence fédérale de financement du logement, a également déclaré dans un post sur X que son département et les agences hypothécaires américaines Fannie Mae et Freddie Mac mettaient fin à toute utilisation des produits Anthropic.

Le département d'État américain est en train de changer le modèle qui alimente son chatbot interne, StateChat, d'Anthropic à OpenAI, selon un mémo vu par Reuters.

"Pour l'instant, StateChat utilisera GPT4.1 d'OpenAI", indique le mémo, ajoutant que d'autres informations seront disponibles ultérieurement.

Le département d'État n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Trump a indiqué que le ministère de la défense et les autres agences qui utilisent les produits d'Anthropic seraient progressivement retirés du marché pendant six mois.

Ces mesures constituent une réprimande extraordinaire de la part de Washington à l'encontre de l'une des principales entreprises qui ont permis aux États-Unis de rester à la pointe de la technologie en matière d'IA critique pour la sécurité nationale. Anthropic pourrait maintenant devenir un paria, un statut auparavant réservé aux fournisseurs ennemis.

Vendredi, en fin de journée, sa rivale OpenAI a annoncé son propre accord pour déployer sa technologie dans le réseau classifié du ministère de la défense.