Le départ de Huang et la surveillance américaine mettent en péril 3 milliards de dollars de projets chinois d'IA

Le logo Nvidia. (Crédit: / Adobe Stock)

par Eduardo Baptista

Nvidia a déclaré que les contrôles à l'exportation américains l'avaient de fait exclue du marché chinois des centres de données dédiés à l'IA, mais une analyse de Reuters a identifié plus de 3 milliards de dollars de projets informatiques chinois s'appuyant sur les processeurs soumis à des restrictions du fabricant américain de puces.

Ces projets, qui s'étendent des riches pôles technologiques côtiers de la Chine aux provinces occidentales reculées, révèlent l'ampleur de la demande persistante pour le matériel Nvidia, alors même que Washington cherche à limiter l'accès de Pékin à la technologie qui alimente l'essor mondial de l'intelligence artificielle.

L'enquête de Reuters a examiné plus de 150 avis d'appel d'offres, plans d'investissement, contrats de construction et communications d'entreprises chinoises, identifiant ainsi des projets et des contrats d'équipement dont la valeur totale déclarée dépasse 23 milliards de yuans (3,2 milliards de dollars).

Ces résultats brossent un tableau détaillé de l'importance de l'ancrage de la technologie de Nvidia dans l'expansion de l'IA en Chine . Ils révèlent que la technologie de l'entreprise s'étend bien au-delà des plus grandes entreprises technologiques chinoises , pour toucher des entreprises soutenues par les collectivités locales, des universités et des centres de calcul régionaux.

Cette estimation inclut les investissements prévus et les contrats signés, ainsi que les installations déjà réalisées. Elle couvre les bâtiments, les systèmes d'alimentation électrique et d'autres infrastructures , et ne reflète pas uniquement les dépenses consacrées aux puces Nvidia.

Le ministère chinois du Commerce et Nvidia n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Ces conclusions interviennent au lendemain de la démission de Jensen Huang, cofondateur de Nvidia, de son poste de directeur général , sur fond de scandale lié à sa relation avec une femme d'affaires chinoise , soupçonnée par les autorités américaines d'entretenir des liens avec les services de renseignement de Pékin.

M. Huang, fervent défenseur d'un assouplissement des restrictions à l'exportation, avait déclaré l'année dernière que la part de marché de Nvidia en Chine était passée de 95 % à zéro. L'entreprise a également exclu de ses prévisions les revenus liés aux centres de données chinois, invoquant une incertitude réglementaire.

Cela ne signifie pas pour autant que la demande chinoise ait disparu . Alors que les déclarations de Nvidia portent sur sa propre capacité à être compétitive et à vendre directement en Chine, les documents examinés par Reuters montrent que les clients chinois continuent de planifier des achats et, dans certains cas, d'utiliser des processeurs soumis à des restrictions.

Sunny Cheung, analyste à la Jamestown Foundation, basée à Washington, a déclaré que les conclusions de Reuters renforçaient son propre point de vue sur l'application de la réglementation: « Washington doit cesser de se concentrer uniquement sur ceux qui achètent les puces en apparence et commencer à examiner qui utilise en fin de compte la puissance de calcul — et à quelles fins. »

DES MILLIARDS EN PERSPECTIVE

Partout en Chine, des développeurs et des institutions investissent des milliards de dollars dans des projets de centres de données dédiés à l'IA, conçus autour des processeurs Nvidia H100, H200 et H800 soumis à des restrictions . Ces projets vont de gigantesques pôles informatiques régionaux à des sites commerciaux réaménagés — comme une installation dans le nord-ouest de la province du Gansu qui devait installer des milliers de puces Nvidia avant la fin de l'année, même si l'on ignore encore si ces processeurs sont effectivement arrivés.

Alors que certaines installations sont déjà opérationnelles ou en cours de construction, les exploitants sont exposés à des retards potentiels, à des ruptures d'approvisionnement ou à des remaniements coûteux visant à intégrer des puces nationales, à mesure que les contrôles à l'exportation se durcissent.

Le départ de Huang pourrait aggraver ces vulnérabilités en affaiblissant le pouvoir de lobbying de Nvidia, alors que les législateurs américains font pression pour un renforcement des contrôles .

LE DILEMME DE WASHINGTON

Washington a commencé à restreindre les processeurs d'IA de pointe de Nvidia en 2022, puis a renforcé les contrôles sur les puces modifiées développées pour la Chine, notamment la H800.

En janvier, l'administration Trump a décidé d'examiner au cas par cas les licences d'exportation du H200 pour les clients chinois éligibles, sous réserve de certaines conditions.

Dans un document déposé en août, Nvidia a déclaré être de fait exclue du marché chinois de l'informatique des centres de données. Toutefois, un rapport de l'IDC cité par Reuters en octobre estimait que Nvidia représentait encore 34 % des livraisons d'accélérateurs d'IA en Chine au premier semestre 2026.

Ces chiffres mesurent des éléments différents et ne permettent pas de déterminer comment le matériel soumis à des restrictions, identifié dans l'enquête de Reuters, est parvenu jusqu'aux utilisateurs chinois.

La surveillance s'est intensifiée depuis la démission de Huang jeudi, à la suite d'allégations impliquant Alice Huang, une ancienne cadre associée à Megaspeed, partenaire cloud de Nvidia basé à Singapour.

Megaspeed a nié avoir détourné illégalement des puces Nvidia vers la Chine. Le conseil d'administration de Nvidia a lancé une enquête indépendante , affirmant n'avoir aucune raison de croire que des secrets d'entreprise ou la sécurité nationale américaine aient été compromis. Aucune conclusion publique n'a établi que Jensen Huang ait enfreint les lois sur le contrôle des exportations.

Les projets chinois identifiés par Reuters n'ont pas été associés à Megaspeed ni aux allégations concernant M. Huang.

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