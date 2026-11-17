Le dénouement des positions sur l'IA se poursuit, mais Nvidia dépasse les attentes

Le dénouement des positions liées à l’IA s’est poursuivi mardi, entraînant les marchés boursiers mondiaux à la baisse à l’approche de la publication des résultats trimestriels de Nvidia et alors que les investisseurs se préparaient à l’introduction en Bourse d’Anthropic prévue plus tard dans la semaine, tandis que les solides ventes au détail aux États-Unis et les commentaires bellicistes des responsables de la Fed ont entretenu les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’examine les signaux d’alerte qui avertissent les investisseurs d’un pic du marché. Il est pratiquement impossible d’anticiper ce pic et d’en sortir indemne, mais les investisseurs ne pourront pas prétendre qu’ils ne l’avaient pas vu venir.

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Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui ACTIONS : Japon -1,3 %, Europe et Royaume-Uni , tous deux à -1,8 %, leur pire journée depuis mars. Nasdaq -0,7 %, S&P 500 -1 %, Dow -1,6 %. SECTEURS/ACTIONS : Les 11 secteurs du S&P 500 sont tous en baisse. Secteur financier -1,9 %, services de communication -1,3 %. Nvidia +4 % dans un marché agité immédiatement après la publication de ses résultats du troisième trimestre. Salesforce -9,5 %, Nike -6 %, Broadcom +2,5 %. MARCHÉS DES CHANGES : Le dollar atteint un nouveau plus haut depuis 19 mois mais termine la journée en baisse. Le peso chilien est le plus grand gagnant, avec +0,6 %. OBLIGATIONS : Les rendements américains reculent de 2 à 4 points de base sur l'ensemble de la courbe. MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX : Le pétrole progresse légèrement, tandis que l’or se maintient autour de son plus bas niveau depuis un an, à 3 950 $/oz.



Thèmes d'actualité du jour:

La saga

Le feuilleton autour de Nvidia a connu de nouveaux rebondissements mardi. Selon certaines informations, la Commission américaine des opérations boursières (SEC) mènerait une enquête sur la société, tandis que plus tôt dans la journée, l’ancien directeur général Jensen Huang avait déclaré qu’il serait “honoré” de revenir en tant que directeur général. Cette déclaration intervient au lendemain d’un article de Reuters indiquant que le conseil d’administration de la société n’envisageait pas le retour de Jensen Huang.

Par ailleurs, il a été rapporté que sa fille , directrice senior du marketing produit chez Nvidia, avait étroitement participé à l’élaboration de la défense publique concernant les liens de l’entreprise avec la société singapourienne Megaspeed, tandis que Jensen Huang a accepté de comparaître devant le Congrès au début du mois prochain. Comme si cela ne suffisait pas, les résultats du troisième trimestre viennent d’être publiés et la directrice générale par intérim, Colette Kress, a animé la conférence téléphonique sur les résultats.

Nvidia no longer biggest part of S&P 500

“Plusieurs”

Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, n’a pas mâché ses mots mardi: “L’économie aura probablement besoin de plusieurs hausses des taux d’intérêt avant le printemps 2027 pour parvenir à la stabilité des prix en temps voulu.” Combien de hausses ce “plusieurs” recouvre-t-il? Probablement quatre, selon Alberto Musalem, car la politique monétaire actuelle est inférieure d’un point de pourcentage entier au niveau où elle devrait se situer.

Quatre hausses d’ici au printemps prochain constitueraient une mesure assez radicale — la courbe des contrats à terme sur taux d’intérêt n’anticipe en effet que trois hausses complètes de 25 points de base d’ici le milieu de l’année prochaine. Cette quatrième hausse viendra-t-elle s’ajouter? Nous pourrions en avoir un indice très prochainement, avec la publication mercredi du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Et n’oublions pas les interventions régulières des responsables de la Fed: 19 apparitions publiques cette semaine, après les 20 de la semaine dernière. Cela représente sans aucun doute “plusieurs”.

Sécurité

La chute des actions américaines mardi a une nouvelle fois été marquée par de fortes ventes dans les secteurs de la technologie et des puces — le secteur technologique du S&P 500 affiche désormais une baisse de 20 % depuis le 6 octobre, l’indice Philadelphia Semiconductor a reculé de 30 % et Nvidia a perdu près de 40 %. Un terrain propice à un rebond des actifs dits “refuges”, n’est-ce pas? Pas tout à fait.

Les bons du Trésor sont soumis à une forte pression, face à la hausse des anticipations de hausse des taux de la Fed, à une inflation tenace et à des inquiétudes budgétaires; l’or est passé sous la barre des 4 000 dollars l’once, atteignant son plus bas niveau depuis un an; mardi, le franc suisse a chuté à son plus bas niveau face au dollar depuis mai de l’année dernière; et le bitcoin — “l’or numérique” — a perdu 25 % depuis le 6 octobre. Pas terrible. Le grand — et unique? — gagnant est le dollar américain.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

Inflation au Royaume-Uni (octobre)

Inflation dans la zone euro (octobre, chiffres définitifs)

Discours de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne

Compte-rendu de la réunion d’octobre du FOMC américain

Parmi les responsables de la Fed qui doivent s'exprimer figurent Michael Barr, John Williams et Neel Kashkari

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