Le défilé de Thanksgiving de Macy's à New York est reporté en raison des prévisions météorologiques annonçant une tempête

La 100e édition du défilé annuel de Thanksgiving de Macy's à New York sera reportée à samedi en raison des prévisions annonçant une violente tempête. C'est la première fois que le défilé est reporté en raison de conditions météorologiques extrêmes.

“La sécurité de nos participants et de nos spectateurs est notre priorité absolue, et après une concertation étroite avec la ville et nos partenaires institutionnels, nous avons pris la décision de reporter la célébration de cette année”, a déclaré Macy's dans un communiqué mercredi.

Le défilé aura désormais lieu samedi à 8 h 30 (heure de l’Est), a précisé l’enseigne.

Des responsables du bureau du maire de New York, Zohran Mamdani, ont également confirmé que le défilé avait été reporté à samedi.

Des préoccupations liées à la sécurité, notamment en raison de la tempête et des grands ballons qui font partie du défilé, ont contribué à cette décision, a rapporté plus tôt CBS News, citant des sources proches des services de sécurité de la ville.

Le défilé avait été suspendu de 1942 à 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale, mais n’avait jamais été reporté pour cause de mauvais temps.

Ce défilé annuel, retransmis à la télévision dans tout le pays, s’inscrit dans la tradition de la fête américaine de Thanksgiving. C’est un véritable spectacle composé de ballons géants représentant des personnages de dessins animés, de fanfares et de concerts de musique populaire en direct. Des milliers de personnes se pressent dans les rues de Manhattan pour y assister.

Le Service météorologique national a émis une alerte de vents violents et une alerte d’inondation côtière pour la ville de New York, valables de jeudi à vendredi.

La ville de New York devrait être confrontée jeudi à des rafales de vent comprises entre 50 et 60 miles par heure (80 à 96 kilomètres par heure), avec des vents soutenus entre 30 et 38 miles par heure, a indiqué le bureau de gestion des urgences de la ville.

Les prévisionnistes ont indiqué cette semaine que des tempêtes accompagnées de fortes pluies et de vents violents sur toute la côte Est risquaient d’entraîner des retards de vols pendant l’une des semaines les plus chargées de l’année en termes de déplacements.