Le déficit du budget de l’État se creuse à 54,7 milliards d’euros à fin mars

Parallèlement les recettes du budget général (nettes des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat) s'établissent pour leur part à 72,6 milliards d'euros contre 80,5 milliards d'euros à fin mars 2022. Bercy invoque la mise en place du bouclier tarifaire en partie compensée par la hausse de l'impôt sur les sociétés net (+1,4 milliards d'euros), due à la reprise de l'activité économique des entreprises.

Bercy invoque également les " décaissements effectués au titre des dispositifs de soutien aux ménages et aux entreprises ", citant notamment le bouclier tarifaire, l'indemnité carburant travailleur, le chèque énergie, les mesures énergo-intensives, les aides aux véhicules.

(AOF) - « Le solde général d’exécution au 31 mars 2023 s’établit à -54,7 milliards d’euros contre -38,3 milliards d’euros à fin mars 2022 », a annoncé le ministère des Comptes publics dans la « situation mensuelle budgétaire » publiée ce matin. Rapportant que les dépenses du budget général (hors remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat) s’établissent à 100,5 milliards d’euros contre 94,2 milliards d’euros à fin mars 2022, soit une hausse de 6,3 milliards d’euros, Bercy invoque les « variations observées sur le poste de la charge de la dette en raison de la hausse des taux d’intérêt ».

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.