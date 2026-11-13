Le déficit commercial indien en biens a atteint en octobre son plus haut niveau depuis un an, à 39,88 milliards de dollars

Le déficit commercial de l'Inde INTRD=ECI a atteint en octobre son plus haut niveau depuis un an, à 39,88 milliards de dollars , selon un calcul de Reuters basé sur les données gouvernementales relatives aux exportations et aux importations publiées vendredi.

Les économistes avaient prévu un déficit de 32,25 milliards de dollars, selon un sondage Reuters, contre un déficit de 30,21 milliards de dollars en septembre.

Les exportations de marchandises ont atteint 49,47 milliards de dollars en octobre, contre 44,40 milliards le mois précédent, selon les données gouvernementales, tandis que les importations ont atteint 89,35 milliards de dollars, contre 74,61 milliards en septembre.

“L’Inde a enregistré en octobre 2026 son plus haut niveau mensuel jamais atteint en matière d’exportations de marchandises”, a déclaré le secrétaire au Commerce, Rajesh Agrawal, lors de la publication des chiffres du commerce extérieur.

L’Inde, troisième plus grand consommateur mondial de pétrole, a vu ses coûts d’importation grimper en flèche suite aux perturbations persistantes sur le marché mondial de l’énergie liées au conflit au Moyen-Orient. Le pays importe près de 85 % de ses besoins en pétrole.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté à environ 92 dollars le baril, offrant un certain soulagement à la troisième économie d’Asie, dans l’espoir d’une désescalade du conflit après la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

Les exportations indiennes ont également connu une croissance régulière au cours de l’année, grâce aux efforts de diversification des marchés et à une vague de nouveaux accords commerciaux. New Delhi a mis en œuvre cette année des accords commerciaux avec le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, et un accord historique avec l’Union européenne devrait entrer en vigueur au début de l’année prochaine.