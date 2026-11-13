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Le déficit commercial de l'Inde en octobre s'élève à 39,88 milliards de dollars
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 09:46

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Le déficit commercial de l'Inde INTRD=ECI s'est établi à 39,88 milliards de dollars en octobre, selon un calcul de Reuters basé sur les données gouvernementales relatives aux exportations et aux importations publiées vendredi.

Les économistes avaient prévu un déficit de 32,25 milliards de dollars, selon un sondage de Reuters, contre un déficit de 30,21 milliards de dollars en septembre.

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