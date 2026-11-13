Le déficit commercial de l'Inde en octobre atteint son plus haut niveau depuis un an, à 39,88 milliards de dollars, en raison de la forte hausse des importations d'or

Le déficit commercial indien INTRD=ECI s'est creusé en octobre pour atteindre son plus haut niveau depuis un an, à 39,88 milliards de dollars, dépassant les prévisions, les achats d'or liés à la saison des fêtes et la hausse des coûts énergétiques ayant fait grimper les importations.

Ce déficit a dépassé les 32,25 milliards de dollars prévus par un sondage Reuters et s’est creusé par rapport aux 30,21 milliards de dollars enregistrés en septembre.

Le déficit commercial avait atteint son dernier record de 42,58 milliards de dollars en octobre 2025.

Les importations d’or ont presque triplé, passant de 1,8 milliard de dollars en septembre à 5,51 milliards de dollars, les bijoutiers et les consommateurs ayant intensifié leurs achats à l’approche de la fête hindoue de Diwali, période durant laquelle l’achat d’or est considéré comme un signe de bon augure.

L’Inde, deuxième plus grand consommateur d’or au monde, dépend fortement des importations pour répondre à la demande.

En milieu de mois, l’autorité de régulation des marchés indiens a incité les sociétés de gestion d’actifs à suspendre les achats en gros de fonds négociés en bourse (ETF) sur l’or afin de limiter la demande d’investissement pour les produits adossés à l’or.

Un haut responsable a déclaré que la reprise des importations d’or ce mois-ci était probablement due à une correction des prix mondiaux et à la demande d’avant les fêtes, bien que les flux commerciaux soient influencés par de multiples facteurs.

L’Inde, troisième plus grand consommateur mondial de pétrole après les États-Unis et la Chine, a également dû faire face à une hausse des coûts d’importation en raison des perturbations du marché de l’énergie causées par le conflit au Moyen-Orient. L’Inde importe près de 85 % de ses besoins en pétrole brut.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont depuis chuté à environ 95 dollars le baril, apportant un soulagement dans un contexte d’espoirs d’apaisement suite à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

Les exportations de marchandises ont atteint 49,47 milliards de dollars en octobre, contre 44,40 milliards le mois précédent, selon les données gouvernementales, tandis que les importations ont grimpé à 89,35 milliards de dollars, contre 74,61 milliards en septembre.

"L’Inde a enregistré en octobre 2026 son plus haut niveau mensuel jamais atteint en matière d’exportations de marchandises", a déclaré vendredi le secrétaire au Commerce, Rajesh Agrawal, lors de la publication des chiffres du commerce extérieur.

Les exportations indiennes ont connu une croissance régulière cette année, soutenues par la diversification des marchés et de nouveaux accords commerciaux avec le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, tandis qu’un accord historique avec l’Union européenne devrait entrer en vigueur au début de l’année prochaine.

EXPORTATIONS VERS LES ÉTATS-UNIS

Les États-Unis et l’Inde poursuivent leurs négociations pour finaliser la première tranche d’un accord commercial bilatéral, malgré les lourdes pertes subies par le Parti républicain du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat, qui lui ont fait perdre le contrôle des deux chambres du Congrès.

Rajesh Agrawal a déclaré que les négociations avec Washington étaient "sur la bonne voie" et que les équipes des deux côtés y travaillaient activement.

Les États-Unis sont la première destination des exportations indiennes, les expéditions de marchandises ayant augmenté de 14,5 % en glissement annuel pour atteindre 59,52 milliards de dollars entre avril et octobre, contre 51,99 milliards de dollars un an plus tôt.

Les exportations indiennes de services ont été estimées à 40,51 milliards de dollars en octobre, tandis que les importations se sont élevées à 20,72 milliards de dollars, ce qui s’est traduit par un excédent commercial des services de 19,79 milliards de dollars, selon les estimations du ministère du Commerce.

Les exportations globales de biens et de services ont augmenté de 29,91 % en glissement annuel pour atteindre 89,99 milliards de dollars entre avril et octobre, tandis que les importations ont progressé de 16,57 % pour s’établir à 110,07 milliards de dollars sur la même période, selon les données.