Le déficit commercial américain s'est légèrement réduit en septembre ; les importations ont atteint un niveau record

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Le déficit commercial américain s'est légèrement réduit en septembre , alors même qu'une forte demande intérieure a propulsé les importations à un niveau record.

Le déficit commercial s'est réduit de 0,7 % pour s'établir à 105,0 milliards de dollars, ont indiqué mercredi le Bureau d'analyse économique et le Bureau du recensement du ministère du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit de 108,0 milliards de dollars.

Le déficit commercial est resté important malgré les droits de douane agressifs imposés par le président Donald Trump. Le gouvernement a estimé la semaine dernière que les importations avaient fait perdre 2,64 points de pourcentage à la croissance du produit intérieur brut au troisième trimestre, soit le niveau le plus élevé depuis le premier trimestre 2025, lorsque les entreprises avaient anticipé leurs commandes en réaction aux droits de douane généralisés de Trump.

L'économie a progressé à un taux annualisé de 3,4 % au cours du trimestre juillet-septembre, a indiqué le gouvernement dans son estimation préliminaire du PIB publiée la semaine dernière. Le commerce n'a pas contribué à la croissance du PIB depuis quatre trimestres consécutifs. La résilience des dépenses de consommation et l'engouement pour les investissements dans l'intelligence artificielle expliquent la vigueur de la demande intérieure.

Les importations ont augmenté de 1,2 % pour atteindre 426,6 milliards de dollars en septembre, un niveau record. Les importationsde biens ont progressé de 1,3 % pour atteindre un niveau historique de 346,9 milliards de dollars.Les exportations ont progressé de 1,9 % pour s'établir à 321,5 milliards de dollars. Les exportations de biens ont augmenté de 2,5 % pour atteindre 211,0 milliards de dollars.