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Le déficit commercial américain en biens s'est creusé de manière inattendue en septembre
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 13:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le déficit commercial américain en biens s'est creusé de manière inattendue en septembre en raison d'une hausse des importations, ce qui laisse penser que le commerce a de nouveau pesé sur la croissance économique au troisième trimestre.

Le déficit commercial des biens a augmenté de 2,1%, soit 2,8 milliards de dollars, pour atteindre 134,9 milliards de dollars le mois dernier, a indiqué mercredi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit de 130,2 milliards de dollars.

Le commerce n'a pas contribué à la croissance du produit intérieur brut (PIB) depuis trois trimestres consécutifs, le boom des investissements dans l'intelligence artificielle (IA) entraînant une hausse des importations, principalement de biens d'équipement.

Les importations de biens ont augmenté de 8,1 milliards de dollars pour atteindre 344,1 milliards de dollars le mois dernier. Les exportations de biens ont progressé de 5,3 milliards de dollars pour s’établir à 209,2 milliards de dollars.

Le gouvernement doit publier jeudi son estimation préliminaire du PIB du troisième trimestre. Selon une enquête de Reuters auprès d’économistes, le PIB devrait progresser à un taux annualisé de 3,2%, les investissements dans l’IA et les dépenses de consommation devant en être les principaux moteurs. L’économie a progressé de 2,2% au deuxième trimestre.

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