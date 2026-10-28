Le déficit commercial américain dans le secteur des biens s'aggrave, la demande liée à l'IA propulsant les importations à un niveau record

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* Le déficit commercial des biens s'est creusé de 2,8 milliards de dollars pour atteindre 134,9 milliards de dollars en septembre

* Les importations de biens ont augmenté de 8,1 milliards de dollars pour atteindre 344,1 milliards de dollars, un niveau record

* Les exportations de biens ont augmenté de 5,3 milliards de dollars pour atteindre 209,2 milliards de dollars

par Lucia Mutikani

Le déficit commercial américain sur les biens s'est creusé de manière inattendue en septembre, les importations ayant atteint un niveau record, portées par une forte demande de biens d'équipement liée au développement des infrastructures d'intelligence artificielle, ce qui suggère que le commerce a considérablement freiné la croissance économique au troisième trimestre.

La détérioration continue signalée mercredi par le ministère du Commerce a conduit certains économistes à estimer que le commerce avait fait perdre jusqu’à quatre points de pourcentage à la croissance du produit intérieur brut au cours du dernier trimestre.

Néanmoins, l’estimation préliminaire du PIB du gouvernement pour le trimestre juillet-septembre, qui sera publiée jeudi, devrait afficher une forte croissance, grâce à l’essor des dépenses dans l’IA et à la vigueur des dépenses de consommation.

« Même si le commerce pèsera sur le PIB trimestriel, il s’agit là d’un signe de vigueur plutôt que de faiblesse pour l’économie américaine, car cela témoigne de la poursuite des investissements des entreprises et de la dynamique des dépenses de consommation », a déclaré Daniel Vielhaber, économiste chez Nationwide.

Le déficit commercial des biens a augmenté de 2,1 %, soit 2,8 milliards de dollars, pour atteindre 134,9 milliards de dollars le mois dernier, son plus haut niveau depuis mars 2025, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit des biens de 130,2 milliards de dollars. Le déficit commercial des biens s’est creusé tout au long du troisième trimestre.

Les importations de biens ont augmenté de 2,4 %, soit 8,1 milliards de dollars, pour atteindre 344,1 milliards de dollars le mois dernier. Elles ont été stimulées par une hausse de 7,5 % des biens d’équipement. Les importations de biens d’équipement ont bondi de 77,2 % en glissement annuel en septembre.

« Une grande partie du matériel dont les entreprises technologiques ont besoin provient de l’étranger, ce qui entraîne un élargissement massif du déficit commercial », a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef pour les États-Unis chez Santander US Capital Markets.

DES DÉPENSES DE CONSOMMATION SOLIDES

Outre la frénésie d’investissement dans l’IA, la vigueur inébranlable des dépenses de consommation, malgré la hausse du coût de la vie, alimente également les importations.

Les importations de biens de consommation ont augmenté de 3,1 % le mois dernier. Les importations d’autres biens ont progressé de 6,7 %. En revanche, les importations de fournitures industrielles, qui comprennent l’or et le pétrole, ont reculé de 6,0 %.

L’or est exclu du calcul du PIB. Les importations de denrées alimentaires et de véhicules automobiles ont également diminué.

Les exportations de biens ont progressé de 5,3 milliards de dollars, soit 2,6 %, pour atteindre 209,2 milliards de dollars, les expéditions de denrées alimentaires ayant bondi de 12,8 %. Les exportations de biens d’équipement ont augmenté de 5,4 %, tandis que celles de produits de consommation ont progressé de 6,5 %. Les exportations de véhicules automobiles ont toutefois reculé, tout comme celles de fournitures industrielles.

Les économistes de Pantheon Macroeconomics ont estimé que le commerce avait pesé sur la croissance à hauteur de 4 points de pourcentage, tandis que ceux d’Oxford Economics ont chiffré cet impact à 3,25 points de pourcentage. Le commerce n’a pas contribué à la croissance du PIB depuis trois trimestres consécutifs.

Mais une partie des importations de septembre s’est transformée en stocks invendus chez les grossistes et les détaillants, ce qui pourrait atténuer l’impact sur le PIB. Le Bureau du recensement a également indiqué que les stocks des grossistes avaient augmenté de 0,6 % le mois dernier. Les stocks des détaillants ont progressé de 0,3 %, ceux des concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces détachées ayant quant à eux augmenté de 0,2 %.

Hors véhicules automobiles et pièces détachées, les stocks des détaillants ont augmenté de 0,4 % après une légère hausse de 0,1 % en août. Cette composante entre dans le calcul du PIB. Avant la publication des données sur le commerce extérieur et les stocks, une enquête de Reuters auprès d’économistes prévoyait une croissance du PIB à un taux annualisé de 3,2 % au dernier trimestre. L’économie avait progressé à un rythme de 2,2 % au deuxième trimestre.

« Une croissance d’environ 1 % semble désormais plus probable, même si nous… admettons que le chiffre global du PIB du dernier trimestre est encore plus difficile à cerner que d’habitude », a déclaré Oliver Allen, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.