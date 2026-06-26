Le déficit commercial américain atteint en mai son plus haut niveau depuis 14 mois, dans un contexte de forte hausse des importations

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* Le déficit commercial des biens s'est creusé de 27,4 % pour atteindre 105,8 milliards de dollars en mai

* Les importations de biens bondissent de 3,6 % pour atteindre 313,4 milliards de dollars, leur plus haut niveau depuis 14 mois

* Les exportations de biens reculent de 5,4 % pour s'établir à 207,7 milliards de dollars

par Lucia Mutikani

Le déficit commercial américain sur les biens a atteint son plus haut niveau depuis 14 mois en mai, les entreprises ayant accru leurs importations, probablement pour éviter les pénuries et la hausse des prix liées au conflit au Moyen-Orient, ce qui suggère que le commerce a continué de freiner la croissance économique au deuxième trimestre. La forte détérioration du déficit commercial de biens annoncée vendredi par le ministère du Commerce reflète également une baisse des exportations. De récentes enquêtes auprès des entreprises ont montré que celles-ci avaient anticipé leurs commandes. Les commanditaires de ces enquêtes ont attribué ce comportement à la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran, qui a fait grimper les prix des matières premières, notamment ceux du pétrole et des engrais, et perturbé le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz. Mais après la signature, la semaine dernière, d’un accord de paix préliminaire entre les États-Unis et l’Iran , les expéditions via le détroit ont repris, entraînant une forte baisse des prix du pétrole . Même si les chaînes d’approvisionnement revenaient à la normale, les économistes ont averti que le déficit commercial resterait probablement élevé en raison d’un boom des investissements dans l’intelligence artificielle qui repose en grande partie sur les importations.

"L’aggravation du déficit commercial est une mauvaise nouvelle pour la croissance du revenu national, et cela laisse penser que les exportations nettes pourraient également freiner la croissance du PIB réel", a déclaré Carl Weinberg, économiste en chef chez High Frequency Economics. "Il vaudrait mieux que le boom de l’IA génère une augmentation correspondante des exportations de services pour compenser l’afflux d’équipements. Si ce n’est pas le cas, alors cette bulle de l’IA sera une opération perdante pour l’économie."

Le déficit commercial des biens a augmenté de 27,4 % pour atteindre 105,8 milliards de dollars le mois dernier, son plus haut niveau depuis mars 2025, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit de 85,0 milliards de dollars.

Les importations de biens ont augmenté de 10,9 milliards de dollars, soit 3,6 %, pour atteindre 313,4 milliards de dollars, ce qui constitue également un plus haut depuis 14 mois. Cette hausse a été tirée par une forte augmentation de 6,3 % des importations de véhicules automobiles. Les importations de biens de consommation ont bondi de 5,7 %. Malgré une inflation élevée, principalement due à la guerre en Iran, les dépenses de consommation sont restées soutenues, grâce aux importants remboursements d’impôts accordés cette année et à la reprise du marché boursier.

HAUSSE GÉNÉRALISÉE DES IMPORTATIONS

Les importations de fournitures industrielles, qui incluent le pétrole, ont augmenté de 4,8 %. Les importations de biens d’équipement ont progressé de 0,4 %. Elles ont bondi de 41,9 % en glissement annuel, reflétant la frénésie de dépenses dans le domaine de l’IA.

Les importations de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et de boissons ont augmenté de 4,3 %, tandis que celles des autres biens ont progressé de 11,5 %. Les importations globales sont restées élevées malgré les droits de douane imposés par l’administration Trump.

Les exportations de biens ont reculé de 11,8 milliards de dollars, soit 5,4 %, pour s’établir à 207,7 milliards de dollars en mai. Elles ont été pénalisées par une chute de 9,2 % des exportations de biens de consommation. Les exportations de fournitures industrielles ont chuté de 7,0 %, tandis que celles de biens d’équipement ont baissé de 5,0 %. Les exportations d’autres biens ont diminué de 6,8 %. En revanche, les exportations de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et de boissons ont augmenté de 3,9 %. Les exportations de véhicules automobiles ont progressé de 0,5 %.

"Les importations connaissent une forte hausse, ce qui pèsera sur la croissance du PIB ce trimestre", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. "Le frein que représentent les importations sur la croissance économique nationale est de retour, car les usines locales ne peuvent pas produire ces biens sur place, quoi qu’en disent les responsables économiques de Washington."

Le commerce avait pesé sur le produit intérieur brut pendant deux trimestres consécutifs. Avant la publication des données commerciales, les estimations de croissance pour le deuxième trimestre convergeaient vers un taux annualisé de 2,5 %.

L’économie a progressé à un taux annualisé de 2,1 % au trimestre dernier, après une expansion de 0,5 % au cours du trimestre d’octobre à décembre.

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