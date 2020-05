Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le déconfinement reporté à Mayotte où le coronavirus circule "activement" Reuters • 04/05/2020 à 15:34









PARIS, 4 mai (Reuters) - Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé lundi le report de la levée du confinement sur l'île de Mayotte où le coronavirus continue de circuler "activement", invoquant la nécessité d'éviter la saturation des hôpitaux déjà très sollicités. "Nous avons choisi de reporter le déconfinement" à Mayotte, territoire français situé dans l'Océan indien, a-t-il déclaré lors d'un discours devant le Sénat. "Mayotte vient de passer en phase 3. Le virus y circule activement." "La prolongation du confinement est l'unique manière d'éviter la saturation d'un système hospitalier déjà très sollicité par l'épidémie de dengue, elle aussi mortelle pour les Mahorais", a-t-il ajouté. (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

