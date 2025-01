Le début de la bataille judiciaire du prince Harry contre les journaux de Murdoch est retardé

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Harry cherche à obtenir des comptes, et non de l'argent, dans sa bataille juridique

NGN nie avoir commis des actes répréhensibles et s'engage à défendre pleinement l'affaire

Le début du procès devant la Haute Cour de Londres est retardé

Le début du procès du prince Harry contre le groupe de presse britannique de Rupert Murdoch a été retardé mardi à la Haute Cour de Londres pour permettre aux avocats des deux parties de tenir des discussions de dernière minute.

Harry et Tom Watson, ancien haut fonctionnaire, poursuivent News Group Newspapers pour des activités illégales présumées menées par des journalistes et des enquêteurs privés travaillant pour ses journaux, le Sun et le défunt News of the World, de 1996 à 2011.

Alors que devait débuter un procès de huit semaines, l'avocat de Harry et Watson, David Sherborne, a demandé au juge Timothy Fancourt de lui accorder plus de temps.

"Je suis sûr que votre Seigneurie peut comprendre pourquoi cela pourrait être nécessaire", a déclaré Sherborne sans donner plus de détails.

Après un délai d'une heure, Sherborne a demandé un délai supplémentaire pour poursuivre les discussions.

M. Fancourt a répondu: "Je suis prêt à accorder un délai supplémentaire. Il doit s'agir du dernier ajournement. Si vous n'êtes pas parvenus à un accord avant l'heure du déjeuner (1300 GMT) nous reprendrons à 2 (1400 GMT)."

Le prince a déclaré que sa mission n'était pas de gagner de l'argent mais de découvrir la vérité, après que d'autres plaignants ont réglé leur affaire pour éviter le risque d'une facture juridique de plusieurs millions de livres qui pourrait leur être imposée même s'ils gagnaient au tribunal, mais qu'ils avaient rejeté l'offre de NGN.

"L'une des principales raisons pour lesquelles j'ai décidé d'aller jusqu'au bout est la responsabilité, car je suis la dernière personne à pouvoir y parvenir", a déclaré le mois dernier M. Harry, qui doit lui-même comparaître en tant que témoin en février.

NGN a versé des centaines de millions de livres sterling à des victimes de piratage téléphonique et d'autres collectes illégales d'informations par le News of the World, et a réglé plus de 1 300 procès impliquant des célébrités, des hommes politiques, des sportifs connus et des personnes ordinaires qui étaient en relation avec eux ou avec des événements majeurs.

L'équipe juridique de Harry a déclaré dans des documents judiciaires antérieurs que son frère aîné, le prince William, héritier du trône, avait réglé sa propre affaire contre NGN en 2020 pour "une très grosse somme d'argent".

Alors que Murdoch a fermé le News of the World en 2011, l'éditeur a toujours rejeté les allégations d'activités illégales au sein du Sun et affirme qu'il défendra pleinement les plaintes.

Le procès, qui durera huit semaines, examinera dans un premier temps des "questions générales" telles que l'ampleur des écoutes téléphoniques et de la collecte illégale d'informations au sein des journaux.

L'équipe de M. Harry soutiendra que les cadres supérieurs et les rédacteurs en chef savaient que le comportement illégal était généralisé et qu'ils ont trompé la police, fait de fausses déclarations lors d'une enquête publique sur l'éthique des médias qui s'est tenue de 2011 à 2012 et provoqué une dissimulation massive avec la suppression de millions de courriels.

"Cette allégation est fausse, insoutenable et est fermement démentie", a déclaré un porte-parole de NGN. "NGN appellera un certain nombre de témoins, y compris des technologues, des avocats et des cadres supérieurs, pour réfuter cette allégation