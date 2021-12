Le debrief Bourse du 2 décembre : volatil, le CAC 40 repart à la baisse...

La volatilité est décidément de retour à la Bourse de Paris. Après son rebond de 2,4% hier, revoilà notre CAC 40 en proie au doute quant à la dangerosité du variant Omicron et aux velléités du patron de la Fed de durcir la politique monétaire de la banque centrale américaine. Résultat, le CAC 40 finit à -1,25% vers les 6796 points et 4,5 milliards d'euros échangés.

A Wall Street, les indices avaient fini dans le rouge hier. A 17h45, le Dow Jones reprend donc des couleurs +1,67% vers les 34.591 points porté notamment par Boeing décollait alors que l'autorité de régulation chinoise a annoncé que son 737 MAX devrait être prochainement autorisé à voler en Chine. Le Nasdaq après un début hésitant est à +0,57% vers les 15.341 points.

Valeurs en hausse

C'est Eurazeo qu'on retrouve en tête du SBF 120. La société d'investissement a annoncé le rachat au 1er décembre d'environ 0,4% de son capital à Tikehau Capital pour 24 millions d'euros.

Derrière on retrouve les parapétrolières Vallourec et CGG, malgré un baril de brent sous pression, sous les 70 dollars alors que l'opep+ a décidé de poursuivre sa politique d'augmentation graduelle de a production

Les investisseurs avaient aussi fin de Danone. On a appris aujourd'hui que le fonds Artisan Partners a franchi en hausse le 26 novembre le seuil de 5% des droits de vote du champion de l'agroalimentaire

Sur le SRD, Manutan a gagné 6,5% alors que le groupe publie ses résultats 2020-2021 ce soir après Bourse.

Valeurs en baisse

Avis de gros temps sur les semi-conducteurs : STMicro et Soitec baissent de plus de 5%. En cause, une information de Bloomberg expliquant qu'Apple a fait savoir à ses fournisseurs de composants que la demande pour la gamme de l'iPhone 13 s'était affaiblie à l'approche des fêtes de fin d'année. Pour rappel la marque à la pomme est le premier client du groupe franco-italien représentant unquart de ses ventes en 2020

Gros coup de vent aussi sur Neoen quant à la FDJ, elle n'avait pas tiré le bon numéro et cède 5,45%.

Sur le CAC 40 en plus de STMicro, on retrouve Orange en baisse, tout comme Eurofins Scientific : Goldman Sachs a dégradé le titre de «achat» à «neutre».

Hermès aussi perd un peu de sa superbe alors qu'on a eu confirmation que le groupe d'hyper luxe allait bien intégrer l'indice Euro Stoxx 50 à compter du 20 décembre en remplacement d'Universal Music Group.

