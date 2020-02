Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Danemark ne croit pas à un accord sur le budget de l'UE Reuters • 21/02/2020 à 10:53









BRUXELLES, 21 février (Reuters) - La Première ministre danoise a déclaré vendredi ne pas croire à un accord sur le prochain budget de l'Union européenne à l'occasion du sommet en cours à Bruxelles. "Je suis prête à rester et je suis disposée à rester tout le week-end mais non, je ne pense pas que nous allons parvenir à un accord", a déclaré Mette Frederiksen. Les dirigeants des Vingt-Sept sont réunis depuis jeudi à Bruxelles pour un Conseil européen extraordinaire visant à définir le prochain budget pluriannuel du bloc, amputé de 75 milliards d'euros par rapport au précédent du fait du départ du Royaume-Uni fin janvier. La conclusion d'un accord est difficile en raison notamment de profondes divisions entre les pays les plus riches et ceux plus pauvres sur le montant du budget à adopter et sur la nature des dépenses. (Marine Strauss et Kate Abnett; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

