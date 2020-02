Le cygne noir ?

Semaine du 27 Janvier au 2 Février 2020

Le coronavirus peut-il impacter plus durement l'économie mondiale que l'épidémie de SRAS en 2003 ? C'est la question qui hante les marchés financiers mondiaux en raison du haut potentiel de contagion de ce virus mortel. Ceci explique pourquoi un nombre croissant de pays ont durci les restrictions de déplacement. De nombreuses entreprises ont par ailleurs suspendu leurs activités en Chine. Les craintes de récession refont ainsi surface, poussant les actifs risqués dans le rouge vif.

Le VIX terminait la séance de vendredi à 18.84 (+29.4% sur la semaine), le S&P500 a perdu 2.12% et le Nasdaq Composite a lâché 1.76%. Mais les indices mondiaux ont subi des pertes encore plus marquées (MSCI marchés émergents en chute de 5.10%, MSCI monde en baisse de 2.21%). Sans surprise, les marchés européens et japonais suivaient le même trend, le MSCI EMU et le Nikkei abandonnant respectivement 3.30% et 2.61%. Les marchés chinois sont restés fermés cette semaine, les autorités ayant décidé de prolonger la période de congés du nouvel an.

La plupart des secteurs d'activité ont piqué du nez et plus particulièrement ceux liés au tourisme, comme les compagnies aériennes, les casinos, les hôtels et les centres de loisirs. Ceux qui sont fortement dépendants de la croissance chinoise tels que la tech, les matériaux de base et l'énergie ont également accusé le coup. Pour ce qui concerne le secteur de l'énergie, il faut noter que le prix du brut WTI est tombé en dessous de 52$ le baril (-4.85% en cinq jours, -18.22% sur les 4 dernières semaines!). Et, pour ne rien arranger, Exxon Mobil Corp, le géant pétrolier américain, a raté le consensus à la fois sur ses revenus et sur ses résultats du quatrième trimestre 2019, d'où une sanction immédiate en bourse se soldant par une chute de 6.33% de la valeur sur la semaine.

Seulement deux secteurs ont résisté à la bourrasque : d'une part, les biens de consommation discrétionnaire (+0.13% WTD) grâce au bond de l'action Amazon (+7.9% WTD) après que le groupe ait publié jeudi des résultats pour le dernier trimestre très au-dessus des attentes ; d'autre part, les services d'utilité publique (+0.81%) qui restaient également à flot, comme c'est souvent le cas lors d'une correction brutale de marché.

L'aversion des investisseurs pour le risque s'est matérialisée par la baisse significative du rendement de l'emprunt d'état américain à 10 ans qui est tombé de 1.7% à 1.5% du lundi au vendredi. Comme, dans le même temps, le rendement du bon du Trésor à 3 mois est resté quasiment inchangé, on peut aisément constater que la courbe des taux est en train de rapidement s'inverser, faisant de nouveau clignoter les signaux avant-coureurs de récession. Les obligations d'entreprises de qualité supérieure ont également servi d'actifs refuges (+0.37% en Europe, +0.60% aux Etats-Unis). En revanche, les obligations à haut rendement et la dette émergente ont plié sous la pression vendeuse (haut rendement Euro : -0.33%, haut rendement USD : -0.24%, dette émergente en devises locales : -0.99%).

Enfin, l'or a logiquement poursuivi sa progression, amorcée depuis 6 semaines, dans le sillage du mouvement de repli des actifs risqués (cours spot à $1,589.15 l'once), enregistrant ainsi sa meilleure performance mensuelle depuis le mois d'août (+4.7%).

Le cygne noir ?

