Le Cybertruck de Tesla est la dernière victime du marché des pick-up électriques

La décision de Tesla d’arrêter la production de son Cybertruck l’année prochaine constitue sans doute l’échec le plus retentissant dans une catégorie que les constructeurs automobiles avaient autrefois mise en avant: celle des énormes pick-ups électriques.

Elon Musk , directeur général de Tesla TSLA.O , a déclaré samedi dans un message publié sur les réseaux sociaux que le constructeur allait accélérer la production du Cybertruck dans son usine d’Austin, au Texas, afin d’honorer un « carnet de commandes » avant de démanteler la chaîne de montage vers juin ou juillet. Il a ajouté que cette réduction progressive de la production permettrait à Tesla de fabriquer davantage de robotaxis Cybercab, qui n’ont pas encore été commercialisés.

Mais les ventes du pick-up anguleux en acier inoxydable de Tesla — que le magazine MotorTrend avait un jour décrit comme ayant un « design inspirant à la fois d’un bombardier furtif et d’un réfrigérateur » — ont chuté de 28 % cette année jusqu’en septembre, pour s’établir à environ 11 600 unités, selon une estimation du cabinet d’études Motor Intelligence.

Ce rythme de ventes est bien loin du niveau annuel de 250 000 camions que Musk avait autrefois prédit. L’autre grande entreprise de Musk, SpaceX SPCX.O , a également acheté l’année dernière à Tesla des Cybertrucks d’une valeur de 131 millions de dollars au prix catalogue, selon un document réglementaire fédéral.

PLUS D’ARGENT POUR MOINS DE PICK-UP

Le marché des gros pick-ups électriques s’est également avéré semé d’embûches pour les concurrents de Tesla. Même les livraisons relativement modestes du Cybertruck ont dépassé les ventes de pick-ups électriques de ses rivaux General Motors GM.N et Ford Motor F.N , dont les dirigeants avaient autrefois de grands espoirs que les versions électriques de leurs pick-ups pleine grandeur — leurs principales sources de revenus — connaîtraient un succès retentissant.

Les constructeurs automobiles de Détroit se sont tournés vers les pick-up électriques au début de cette décennie, en partie pour contrer l’arrivée de Tesla et de Rivian RIVN.O . GM, Ford et Stellantis STLAM.MI , le constructeur de la marque Ram, ont fidélisé pendant des décennies une multitude de clients en proposant des pick-up dotés d’une puissance et d’une capacité de remorquage toujours plus élevées.

Mais ces entreprises n’ont pas réussi à transposer cette formule aux pick-up électriques, a déclaré Karl Brauer, analyste exécutif du site de recherche automobile iSeeCars.com. D’une part, ces véhicules sont onéreux, en partie parce que leurs batteries massives sont extrêmement coûteuses. Le Chevrolet Silverado EV de GM, par exemple, est proposé à partir d’environ 62 000 dollars.

D'autre part, ces camions ont souvent du mal à accomplir les tâches auxquelles les propriétaires de pick-ups à moteur thermique sont habitués, comme tracter une remorque à chevaux ou transporter du matériel lourd.

« Au final, il faut donc débourser davantage pour un véhicule moins fonctionnel », a déclaré M. Brauer.

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES OPTERONT POUR DES MODÈLES PLUS PETITS ET AJOUTERONT DU CARBURANT POUR AUGMENTER L'AUTONOMIE

Jim Farley, directeur général de Ford, a reconnu ces difficultés économiques lors d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers l’année dernière, expliquant pourquoi l’entreprise allait arrêter la production du Ford Lightning , la version électrique de son célèbre pick-up F-150 qui avait connu un succès relatif pendant quelques années avant que la demande ne s’essouffle.

« Plus le véhicule est grand, plus la batterie est imposante, plus la pression sur les marges est forte, car les clients ne sont pas prêts à payer un supplément », a déclaré M. Farley.

Ford se concentre désormais sur un pick-up électrique plus petit, le Fathom, qu’il prévoit de commercialiser à la fin de l’année prochaine à un prix de départ d’environ 28 000 dollars .

Les constructeurs automobiles se tournent également vers la technologie hybride pour offrir aux clients de pick-up les fonctionnalités dont ils ont besoin sous une forme électrique. Stellantis prévoit de lancer l’année prochaine un pick-up électrique à autonomie prolongée, qui utilisera un générateur à essence pour recharger la batterie pendant la conduite.