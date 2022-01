Le cuivre va continuer de grimper, estime UBS

Le bureau d'études prévoit que les conditions de marché déficitaires du cuivre se poursuivront en 2022, principalement en raison du rôle du cuivre dans la transition énergétique mondiale et d'une modeste augmentation de l'offre cette année.

(AOF) - Le cours du cuivre cède 0,45% à 9 675,5 dollars la tonne à l'image des autres métaux de base. UBS a révisé à la baisse sa prévision de cours du métal rouge à horizon mars de 12 000 à 11 500 dollars la tonne en raison de la très légère hausse attendue de l'offre. Pour autant, le broker s'attend donc à une poursuite de la hausse des cours cette année. Il rappelle que les craintes renouvelées concernant l'offre et la baisse des stocks mondiaux ont fait grimper le prix du cuivre à environ 10 000 dollars la tonne.

