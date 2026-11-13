Le cuivre s'achemine vers une baisse hebdomadaire

Les cours du cuivre s'orientaient vers une baisse hebdomadaire, les inquiétudes concernant Nvidia et les investissements dans l'IA l'emportant sur le soutien apporté par la pénurie d'approvisionnement en Chine, premier consommateur mondial.

Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois à la Bourse des métaux de Londres (LME) CMCU3 a reculé de 0,20% à 13 561 dollars la tonne métrique à 07h00 GMT, après avoir perdu 1,60% cette semaine.

Les cours ont atteint jeudi leur plus bas niveau depuis quatre mois à 13 515 dollars, sous l'effet des inquiétudes liées à l'IA et du raffermissement du dollar américain =USD .

Le contrat sur le cuivre le plus négocié à la Bourse des contrats à terme de Shanghai SCFv1 a légèrement progressé de 0,01% pour clôturer à 105.150 yuans (15.766,51 dollars) la tonne, terminant la semaine en baisse de seulement 0,07%.

Les investisseurs se sont montrés prudents vis-à-vis des valeurs technologiques et liées à l'IA après la démission jeudi du directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang. Cette nouvelle, conjuguée à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat américaines la semaine dernière, a suscité des inquiétudes quant aux dépenses futures consacrées aux centres de données, grands consommateurs de cuivre.

“Le principal risque pesant sur nos prévisions tient davantage au positionnement qu'à la demande physique”, a déclaré Goldman Sachs dans une note publiée jeudi.

Le positionnement sur le cuivre pourrait rester modéré si les marchés boursiers commençaient à anticiper un ralentissement plus précoce des dépenses d'investissement dans l'IA, alors que la construction de centres de données se poursuivrait, a ajouté la société.

La faiblesse du cuivre a été accentuée par la vigueur du dollar dans un contexte de hausse des rendements des bons du Trésor américain US2YT=RR , US10YT=RR , les investisseurs anticipant les hausses de taux de la Réserve fédérale.

Le cuivre a trouvé un certain soutien en provenance de la Chine. La prime sur le cuivre de Yangshan SMM-CUYP-CN , indicateur de l'appétit de la Chine pour le métal importé, a atteint un niveau record de 240 dollars la tonne jeudi.

La prime nationale SMM-CU-PND versée sur le contrat de cuivre de la SHFE a toutefois chuté à 775 yuans la tonne jeudi, contre un record de 2.615 yuans atteint le 6 novembre.

Les stocks suivis par la SHFE CU-STX-SGH ont reculé de 18,3% cette semaine, pour s'établir à 27.642 tonnes.

Parmi les autres métaux du LME, l'aluminium CMAL3 a baissé de 0,41%, le zinc CMZN3 a reculé de 0,55%, le plomb CMPB3 a glissé de 0,11%, le nickel CMNI3 a perdu 0,13% et l'étain CMSN3 a progressé de 0,75%.

Sur la SHFE, l'aluminium SAFv1 a reculé de 0,40%, le zinc SZNv1 a chuté de 1,44%, le plomb SPBv1 a progressé de 0,45%, le nickel SNIv1 a reculé de 0,09% et l'étain SSNv1 a grimpé de 1,19%.

(1 $ = 6,6692 yuans renminbi chinois)

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