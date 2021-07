Le cuivre résiste à des importations chinoises moins soutenues

(AOF) - UBS observe que les prix du cuivre ont largement évolué latéralement ces dernières semaines, malgré le dernier accès de volatilité sur les marchés financiers et la baisse des importations chinoises de cuivre. La banque attribue la résilience des prix au déficit sous-jacent du marché et aux perspectives de demande structurelle pour ce métal. Le spécialiste prévient que les risques à court terme sur sa vision haussière sont liés à une réouverture mondiale retardée du fait de l'augmentation des cas de variant delta, ce qui pourrait affaiblir la demande des utilisateurs finaux à court terme.

