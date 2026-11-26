Le cuivre a brièvement dépassé les 12 000 dollars la tonne métrique jeudi, après deux jours de ventes massives, alors que les marchés boursiers asiatiques regagnaient un peu de terrain et que les dernières propositions américaines en matière de droits de douane semblaient moins préjudiciables que prévu.

Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a progressé de 2,12 % à 11 896 dollars la tonne métrique à 07h00 GMT, après avoir atteint un plus haut à 12 089 dollars .

Le contrat de cuivre le plus négocié SCFv1 à la Bourse des contrats à terme de Shanghai a clôturé la séance en baisse de 0,51 %, à 89 300 yuans (13 402,57 dollars) la tonne.

L'administration du président américain Donald Trump a proposé mercredi de nouveaux droits de douane sur les marchandises provenant de 14 partenaires commerciaux majeurs, dont la Chine, le Japon et l'Union européenne, à la suite d'une enquête sur les surcapacités industrielles.

Ces droits proposés ne s'ajouteront toutefois pas à ceux imposés en juillet et ne devraient pas entrer en vigueur avant février ou mars.

Le cuivre, élément clé de l'électrification et des centres de données dédiés à l'IA, a souffert de la vague de ventes massives sur les valeurs liées à l'IA et des anticipations de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine. Le cuivre à Londres affichait toujours une baisse de plus de 2 % depuis le début de la semaine, tandis que son homologue de Shanghai reculait de près de 5 %.

“La récente vague de ventes massives d'actifs à risque a été principalement alimentée par des inquiétudes concernant l'IA et des vents contraires macroéconomiques, les flux de trésorerie disponibles négatifs et les anticipations d'une politique monétaire restrictive dominant le sentiment du marché”, ont déclaré dans une note les analystes du courtier chinois Jinrui Futures, ajoutant que les droits de douane américains avaient été largement anticipés par les marchés, leur influence sur les échanges s'amenuisant.

La baisse du dollar américain =USD a également contribué à faire remonter les cours, en rendant le métal libellé en dollars plus abordable pour les acheteurs utilisant d'autres devises, même s'il reste pour l'instant en deçà du plus haut atteint mardi.

Parmi les autres métaux du LME, l'aluminium CMAL3 a progressé de 1,45 %, le zinc CMZN3 a gagné 1,87 %, le plomb CMPB3 a ajouté 0,96 %, le nickel CMNI3 a grimpé de 2,15 % et l'étain CMSN3 a progressé de 2,59 %.

Ailleurs sur la SHFE, l'aluminium SAFv1 a progressé de 0,29 %, le zinc SZNv1 a légèrement reculé de 0,06 %, le plomb SPBv1 a gagné 0,52 %, le nickel SNIv1 a grimpé de 1,63 % et l'étain SSNv1 a chuté de 3,99 %.

(1 $ = 6,6629 yuans renminbi chinois)

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