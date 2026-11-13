Le cuivre rebondit après une vague de ventes

Les cours du cuivre ont légèrement progressé vendredi après une forte correction lors de la séance précédente, mais restaient en passe d'enregistrer une baisse hebdomadaire, les inquiétudes concernant Nvidia et les investissements dans l'IA l'emportant sur le soutien apporté par la pénurie d'approvisionnement en Chine, premier consommateur mondial.

Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois à la Bourse des métaux de Londres (LME) CMCU3 a progressé de 0,68 % à 13 680 dollars la tonne métrique à 01h45 GMT. Jeudi, les cours avaient atteint leur plus bas niveau depuis quatre mois à 13 515 dollars, plombés par les inquiétudes liées à l'IA et par un dollar américain plus fort.

Le contrat sur le cuivre le plus négocié à la Bourse des contrats à terme de Shanghai SCFv1 a progressé de 0,13 % pour s'établir à 105 280 yuans (soit 15 783,16 dollars) la tonne.

Le cuivre a reculé de 0,65 % depuis le début de la semaine, les investisseurs faisant preuve de prudence vis-à-vis des valeurs technologiques et liées à l'IA , ce qui a suscité des inquiétudes quant aux dépenses futures consacrées aux centres de données, qui devraient constituer une source croissante de demande pour ce métal.

Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a démissionné jeudi, ce qui a suscité des inquiétudes quant au maintien d'une forte demande liée aux infrastructures d'IA.

L'incertitude générale concernant la politique américaine après les élections de mi-mandat et l'opposition à certains nouveaux projets de centres de données ont également renforcé la prudence des investisseurs.

Le cuivre a trouvé un certain soutien dans la pénurie d'approvisionnement en Chine. La prime sur le cuivre de Yangshan SMM-CUYP-CN , qui mesure l'appétit de la Chine pour le métal importé, a atteint jeudi un niveau record de 240 dollars la tonne.

La prime nationale SMM-CU-PND versée sur le contrat de cuivre de la SHFE a toutefois chuté à 775 yuans la tonne jeudi, après avoir atteint un record de 2 615 yuans le 6 novembre.

Parmi les autres métaux du LME, l'aluminium CMAL3 a reculé de 0,18 %, le zinc CMZN3 a progressé de 0,70 %, le plomb CMPB3 a gagné 0,21 %, le nickel CMNI3 a reculé de 0,10 % et l'étain CMSN3 a grimpé de 0,96 %.

Sur la SHFE, l'aluminium SAFv1 a reculé de 0,22 %, le zinc SZNv1 a baissé de 0,16 %, le plomb SPBv1 a progressé de 0,77 %, le nickel SNIv1 a reculé de 0,07 % et l'étain SSNv1 a bondi de 1,42 %.

(1 $ = 6,6704 yuans chinois)

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